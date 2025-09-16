Відео
Головна Спорт Маркевич дав пораду Забарному після переходу в ПСЖ

Маркевич дав пораду Забарному після переходу в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:01
Маркевич висловився про перспективи Забарного
Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Відомий український тренер Мирон Маркевич прокоментував перехід Іллі Забарного в "ПСЖ" та розповів про перспективи захисника в новому клубі. За його словами, конкуренція у французькому гранді величезна, адже місце в центрі оборони займає досвідчений Маркіньос.

Фахівець зазначив, що перший сезон у топклубі завжди потребує адаптації, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Для молодого гравця ключовим фактором стане вміння витримувати тиск, показувати стабільність та зберігати прогрес у щоденній роботі.

Илья Забарный
Забарний проти Мбаппе в матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич підкреслив, що статистика є лише частиною загальної картини. У сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів на клубному рівні, довівши, що готовий до серйозних навантажень. У "ПСЖ" же важливішою буде не тільки кількість ігор, а і якість виступів у вирішальні моменти.

Порада для Забарного

Наставник вважає, що українцю важливо не боятися помилок та сприймати критику як ресурс для зростання. Маркевич висловив упевненість, що з часом Забарний здатний перетворитися на лідера захисту не тільки клубу, а й національної збірної.

"В Іллі є характер і сила, щоб витримати конкуренцію. Він уже показав, що може прогресувати в складних умовах. Якщо він наполегливо працюватиме та триматиме темп, то стане основним захисником. Усе залежить тільки від його бажання і наполегливості", — вважає Маркевич.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду визначився з важливою метою, до якої він прагнутиме перед завершенням кар'єри.

У хавбека Віктора Циганкова був варіант продовжити кар'єру в Англії, але клуб відмовився від такого трансферу.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук офіційно розповіла про зміни у своїй родині.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
