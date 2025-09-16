Маркевич висловився про перспективи Забарного

Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Відомий український тренер Мирон Маркевич прокоментував перехід Іллі Забарного в "ПСЖ" та розповів про перспективи захисника в новому клубі. За його словами, конкуренція у французькому гранді величезна, адже місце в центрі оборони займає досвідчений Маркіньос.

Фахівець зазначив, що перший сезон у топклубі завжди потребує адаптації, повідомляє "Український футбол".

Для молодого гравця ключовим фактором стане вміння витримувати тиск, показувати стабільність та зберігати прогрес у щоденній роботі.

Забарний проти Мбаппе в матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич підкреслив, що статистика є лише частиною загальної картини. У сезоні 2024/25 Забарний провів 39 матчів на клубному рівні, довівши, що готовий до серйозних навантажень. У "ПСЖ" же важливішою буде не тільки кількість ігор, а і якість виступів у вирішальні моменти.

Порада для Забарного

Наставник вважає, що українцю важливо не боятися помилок та сприймати критику як ресурс для зростання. Маркевич висловив упевненість, що з часом Забарний здатний перетворитися на лідера захисту не тільки клубу, а й національної збірної.

"В Іллі є характер і сила, щоб витримати конкуренцію. Він уже показав, що може прогресувати в складних умовах. Якщо він наполегливо працюватиме та триматиме темп, то стане основним захисником. Усе залежить тільки від його бажання і наполегливості", — вважає Маркевич.

