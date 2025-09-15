Бех-Романчук повідомила про зміни в родині

Бех-Романчук знову здивувала вболівальників, але тепер приємно
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, багаторазова призерка світових стартів, поділилася радісною новиною. Спортсменка повідомила, що очікує на поповнення в родині.
Бех-Романчук зробила це оголошення за допомогою публікації на своїй сторінці в Instagram.
Новина з'явилася незабаром після важких тижнів, пов'язаних із дискваліфікацією Марини Бех-Романчук. Athletics Integrity Unit відсторонила 29-річну стрибунку в довжину на чотири роки, проте сама спортсменка не визнала порушення антидопінгових правил та заявила про свою невинуватість.
Попри тиск та увагу громадськості, Бех-Романчук продовжує залишатися в центрі уваги спортивного світу. Цього разу завдяки особистій історії, яку вона назвала найбільшим подарунком долі.
Особисте життя та підтримка
Чоловік Марини, плавець Михайло Романчук, також є відомим українським спортсменом: чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Пара давно вважалася одним із символів українського спорту, і новина про дитину стала для прихильників сигналом надії та сили в непрості часи.
"Для нас це особливий момент, до якого ми йшли дуже довго. Ми пережили багато труднощів, але зберегли віру. Зараз ми чекаємо нашого малюка з величезною вдячністю. Це почуття дає сили йти далі, незважаючи ні на що", — написала Бех-Романчук.
Нагадаємо, легендарний Кріштіану Роналду визначився з умовою для завершення ігрової кар'єри.
Хавбек "Жирони" Віктор Циганков зацікавив декілька амбітних клубів, але трансфер так і не відбувся.
Відомий блогер та боєць Джейк Пол залишився незадоволений Саулем Альваресом у поєдинку з Теренсом Кроуфордом.
Читайте Новини.LIVE!