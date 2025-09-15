Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бех-Романчук знову здивувала вболівальників, але тепер приємно

Бех-Романчук знову здивувала вболівальників, але тепер приємно

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:31
Бех-Романчук повідомила про зміни в родині
Марина Бех-Романчук під час тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, багаторазова призерка світових стартів, поділилася радісною новиною. Спортсменка повідомила, що очікує на поповнення в родині.

Бех-Романчук зробила це оголошення за допомогою публікації на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Новина з'явилася незабаром після важких тижнів, пов'язаних із дискваліфікацією Марини Бех-Романчук. Athletics Integrity Unit відсторонила 29-річну стрибунку в довжину на чотири роки, проте сама спортсменка не визнала порушення антидопінгових правил та заявила про свою невинуватість.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук із чоловіком Михайлом. Фото: instagram.com/marynabekh/

Попри тиск та увагу громадськості, Бех-Романчук продовжує залишатися в центрі уваги спортивного світу. Цього разу завдяки особистій історії, яку вона назвала найбільшим подарунком долі.

Особисте життя та підтримка

Чоловік Марини, плавець Михайло Романчук, також є відомим українським спортсменом: чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Пара давно вважалася одним із символів українського спорту, і новина про дитину стала для прихильників сигналом надії та сили в непрості часи.

"Для нас це особливий момент, до якого ми йшли дуже довго. Ми пережили багато труднощів, але зберегли віру. Зараз ми чекаємо нашого малюка з величезною вдячністю. Це почуття дає сили йти далі, незважаючи ні на що", — написала Бех-Романчук.

Нагадаємо, легендарний Кріштіану Роналду визначився з умовою для завершення ігрової кар'єри.

Хавбек "Жирони" Віктор Циганков зацікавив декілька амбітних клубів, але трансфер так і не відбувся.

Відомий блогер та боєць Джейк Пол залишився незадоволений Саулем Альваресом у поєдинку з Теренсом Кроуфордом.

спорт Михайло Романчук Марина Бех Легка атлетика стрибки у довжину
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації