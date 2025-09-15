Бех-Романчук повідомила про зміни в родині

Марина Бех-Романчук під час тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, багаторазова призерка світових стартів, поділилася радісною новиною. Спортсменка повідомила, що очікує на поповнення в родині.

Бех-Романчук зробила це оголошення за допомогою публікації на своїй сторінці в Instagram.

Новина з'явилася незабаром після важких тижнів, пов'язаних із дискваліфікацією Марини Бех-Романчук. Athletics Integrity Unit відсторонила 29-річну стрибунку в довжину на чотири роки, проте сама спортсменка не визнала порушення антидопінгових правил та заявила про свою невинуватість.

Марина Бех-Романчук із чоловіком Михайлом. Фото: instagram.com/marynabekh/

Попри тиск та увагу громадськості, Бех-Романчук продовжує залишатися в центрі уваги спортивного світу. Цього разу завдяки особистій історії, яку вона назвала найбільшим подарунком долі.

Особисте життя та підтримка

Чоловік Марини, плавець Михайло Романчук, також є відомим українським спортсменом: чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Пара давно вважалася одним із символів українського спорту, і новина про дитину стала для прихильників сигналом надії та сили в непрості часи.

"Для нас це особливий момент, до якого ми йшли дуже довго. Ми пережили багато труднощів, але зберегли віру. Зараз ми чекаємо нашого малюка з величезною вдячністю. Це почуття дає сили йти далі, незважаючи ні на що", — написала Бех-Романчук.

