Головна Спорт Роналду прийняв остаточне рішення про термін завершення кар'єри

Роналду прийняв остаточне рішення про термін завершення кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:01
Роналду визначив головну мету перед завершенням кар'єри
Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Лідер саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії планує стати одним із футболістів-довгожителів в історії цього виду спорту. Ветеран не збирається завершувати кар'єру.

Роналду повідомив про бажання вийти на поле в матчах Кубка Світу 2026 року, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Кріштіану Роналду планує стати однією з головних зірок Мундіалю, який наступного року пройде в США, Канаді та Мексиці. Президент ФІФА Джанні Інфантіно зацікавлений у тому, щоб 40-річний хавбек приїхав на турнір. В Америці багато вболівальників Роналду, багато хто з них є популярними лідерами думок та політиками. Кріштіану вже повідомили, що хочуть бачити його на полі на турнірі. 

Коли Роналду завершить кар'єру

Водночас португальський футболіст планує грати так довго, як зможе це робити без серйозних травм. Він готовий завершити кар'єру в збірній Португалії після ЧС-2026. На прощальний матч Кріштіану в національній команді будуть запрошені зірки футболу минулого та сьогодення. 

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Контракт Роналду з "Аль-Насром" діє до літа 2027 року, проте не виключено, що угоду буде продовжено на інших умовах. У клубі бачать Кріштіану глобальним представником цінностей Саудівської Аравії та розвитку спорту в країні, а тому в теорії Роналду зможе виходити на поле навіть лише декілька разів на місяць. Про завершення кар'єри футболіст не думає.

Нагадаємо, хавбек збірної України Віктор Циганков влітку міг стати гравцем клубу з АПЛ, але в останній момент сторони відмовилися від угоди.

Відомий у минулому футболіст Едмар став на захист Сергія Реброва попри серію невдалих матчів збірної України.

спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
