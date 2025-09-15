Едмар пояснив, чому підтримав Реброва після невдач збірної України

Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній наставник харківського "Металіста 1925" та ексгравець збірної України Едмар уважно стежив за першими матчами національної команди у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2026 року. Зустрічі з Францією та Азербайджаном викликали у вболівальників чимало суперечок.

На думку Едмара, навколо команди знову повторюється стара історія, повідомляє "Український футбол".

Реклама

Читайте також:

Едмар розуміє, що після позитивних результатів заведено хвалити тактику та тренерські рішення, а в разі невдач акценти зміщуються виключно на критику.

Едмар під час матчу. Фото: УНІАН

Водночас експерт підкреслив, що важливо зберігати довіру до наставника збірної. Едмар нагадав, що Сергій Ребров є одним із найуспішніших українських футболістів та клубних тренерів, і йому потрібен час для вибудовування команди.

Перспективи України у відборі

Едмар вважає, що не варто передчасно списувати національну команду з рахунків. За його словами, футбольна історія знає випадки, коли збірні починали невдало, але потім досягали вражаючих результатів.

"Я пам'ятаю, як ніхто не вірив у нас у 2013 році, але ми вийшли в плей-офф. У футболі можливо все, і важливо продовжувати вірити. Уболівальники повинні розуміти, що критика — це найпростіше. Нам потрібно терпіння і підтримка, тільки так можна прийти до результату", — заявив Едмар.

Нагадаємо, збірна України ухвалила рішення бойкотувати поєдинок Євроліги проти команди Білорусі.

Один із лідерів іспанської "Жирони" Віктор Циганков міг продовжити кар'єру в Англії, але ситуація різко змінилася.