Эдмар объяснил, как относится к Реброву во главе сборной Украины

Эдмар объяснил, как относится к Реброву во главе сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 09:44
Эдмар объяснил, почему поддержал Реброва после неудач сборной Украины
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший наставник харьковского "Металлиста 1925" и экс-игрок сборной Украины Эдмар внимательно следил за первыми матчами национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Встречи с Францией и Азербайджаном вызвали у болельщиков немало споров.

По мнению Эдмара, вокруг команды вновь повторяется старая история, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Эдмар понимает, что после положительных результатов принято хвалить тактику и тренерские решения, а при неудачах акценты смещаются исключительно на критику. 

Эдмар
Эдмар во время матча. Фото: УНИАН

При этом эксперт подчеркнул, что важно сохранять доверие к наставнику сборной. Эдмар напомнил, что Сергей Ребров является одним из самых успешных украинских футболистов и клубных тренеров, и ему необходимо время для выстраивания команды.

Перспективы Украины в отборе

Эдмар считает, что не стоит преждевременно списывать национальную команду со счетов. По его словам, футбольная история знает случаи, когда сборные начинали неудачно, но затем добивались впечатляющих результатов.

"Я помню, как никто не верил в нас в 2013 году, но мы вышли в плей-офф. В футболе возможно всё, и важно продолжать верить. Болельщики должны понимать, что критика — это самое простое. Нам нужно терпение и поддержка, только так можно прийти к результату", — заявил Эдмар. 

Напомним, сборная Украины приняла решение бойкотировать поединок Евролиги против команды Беларуси. 

Один из лидеров испанской "Жироны" Виктор Цыганков мог продолжить карьеру в Англии, но ситуация резко изменилась. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
