Главная Спорт Украина бойкотировала матч с Беларусью за "бронзу" Евролиги

Украина бойкотировала матч с Беларусью за "бронзу" Евролиги

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 14:58
Сборная Украины бойкотировала матч с Беларусью в Евролиге по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу. Фото: Ассоциация пляжного футбола Украины

В Евролиге по пляжному футболу сборная Украины дошла до матча за третье место. Соперником сине-желтых должна была стать до сих пор не отстраненная Беларусь.

Однако, украинцы бойкотировали игру, сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу против Италии. Фото: Ассоциация пляжного футбола Украины

Украина не сыграет с белорусами

В Ассоциации сообщили, что их решение обусловлено действующим приказом Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает командам соревноваться против команд и спортсменов из России и Беларуси, выступающих под национальной символикой.

В полуфинале Украина проиграла хозяевам турнира — команде Италии.

Поскольку на матч с Беларусью Украина не выйдет, то получит техническое поражение и займет четвертую позицию на турнире.

Отметим, что не первый бойкот Украины из-за участия Беларуси. В 2023 году команда отказались от Евролиги, а в 2024-м - от чемпионата мира по аналогичной причине.

В 2024 году Эстония, а в июле 2025-го Латвия также бойкотировали матчи против белорусов в Евролиге.

В УЕФА после начала российского полномасштабного вторжения в Украину отстранили только российские команды, но не белорусские.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
