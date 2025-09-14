Сборная Украины бойкотировала матч с Беларусью в Евролиге по пляжному футболу

Украина бойкотировала матч с Беларусью за "бронзу" Евролиги
В Евролиге по пляжному футболу сборная Украины дошла до матча за третье место. Соперником сине-желтых должна была стать до сих пор не отстраненная Беларусь.
Однако, украинцы бойкотировали игру, сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.
Украина не сыграет с белорусами
В Ассоциации сообщили, что их решение обусловлено действующим приказом Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает командам соревноваться против команд и спортсменов из России и Беларуси, выступающих под национальной символикой.
В полуфинале Украина проиграла хозяевам турнира — команде Италии.
Поскольку на матч с Беларусью Украина не выйдет, то получит техническое поражение и займет четвертую позицию на турнире.
Отметим, что не первый бойкот Украины из-за участия Беларуси. В 2023 году команда отказались от Евролиги, а в 2024-м - от чемпионата мира по аналогичной причине.
В 2024 году Эстония, а в июле 2025-го Латвия также бойкотировали матчи против белорусов в Евролиге.
В УЕФА после начала российского полномасштабного вторжения в Украину отстранили только российские команды, но не белорусские.
