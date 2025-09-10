Сборная России снова сыграет со слабой командой из Африки

Со сборной России по футболу пока готова играть только Эфиопия
Сборной России по футболу пока трудно найти соперников в Европе, поскольку они отстранены от соревнований УЕФА. Сербия, с которой они иногда играют, пока занята отбором на чемпионат мира-2026.
Поэтому будущим соперником сборной России снова станет команда из Африки, сообщили росСМИ.
Новый соперник России
Следующую игру россияне проведут против Эфиопии. Это подтвердил генеральный секретарь Федерации футбола африканской страны Бахир Тилахун Лимених.
Матч будет товарищеским и пройдет он в марте или июне 2026 года. Представитель Эфиопии, которая получит средства от россиян, также выразил открытость к другим срокам при условии получения предложения для рассмотрения.
Лимених подчеркнул, что место проведения не имеет значения, поскольку Эфиопия готова принять гостей в Аддис-Абебе, и может поехать в Россию, но для этого понадобятся гарантии безопасности и четкий маршрут для приезда эфиопской делегации.
Россия в 2025 году играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
