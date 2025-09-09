Экс-тренер Реала хочет провести футбольный турнир с Украиной, Россией, США и Европой

Гус Хиддинк работал в сборной России. Фото: росСМИ

Бывший главный тренер мадридского "Реала", а также сборных Южной Кореи и России Гус Хиддинк нашел способ остановить войну в Украине. Он считает, что этому поможет футбол.

Хиддинк в интервью росСМИ предложил организовать турнир с командами Украины и России.

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Хиддинк планирует закончить войну

Гус призвал ФИФА организовать турнир с участием национальных команд Украины, США, объединенной Европы и России, чтобы помочь остановить войну.

Тренер выразил уверенность, что такое мероприятие будет способствовать миру, если будут избегать обвинений в сторону РФ или призывать к справедливому решению конфликта, а вместо этого сосредоточившись на "многомиллионных потерях с обеих сторон".

Хиддинк предложил, чтобы турнир стал платформой для прекращения боевых действий, поскольку в нем сыграют все заинтересованные команды.

"Победитель не важен... Миру нужно положить конец российско-украинскому конфликту! Уже погибли миллион солдат с обеих сторон... Поэтому футбол может быть очень полезен - во время и после турнира все должны сложить оружие", — заявил специалист.

