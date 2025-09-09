Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Топ-тренер призвал сделать турнир со сборными Украины и России

Топ-тренер призвал сделать турнир со сборными Украины и России

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:47
Экс-тренер Реала хочет провести футбольный турнир с Украиной, Россией, США и Европой
Гус Хиддинк работал в сборной России. Фото: росСМИ

Бывший главный тренер мадридского "Реала", а также сборных Южной Кореи и России Гус Хиддинк нашел способ остановить войну в Украине. Он считает, что этому поможет футбол.

Хиддинк в интервью росСМИ предложил организовать турнир с командами Украины и России.

Реклама
Читайте также:
Сборная России по футболу
Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Хиддинк планирует закончить войну

Гус призвал ФИФА организовать турнир с участием национальных команд Украины, США, объединенной Европы и России, чтобы помочь остановить войну.

Тренер выразил уверенность, что такое мероприятие будет способствовать миру, если будут избегать обвинений в сторону РФ или призывать к справедливому решению конфликта, а вместо этого сосредоточившись на "многомиллионных потерях с обеих сторон".

Хиддинк предложил, чтобы турнир стал платформой для прекращения боевых действий, поскольку в нем сыграют все заинтересованные команды.

"Победитель не важен... Миру нужно положить конец российско-украинскому конфликту! Уже погибли миллион солдат с обеих сторон... Поэтому футбол может быть очень полезен - во время и после турнира все должны сложить оружие", — заявил специалист.

Напомним, Артем Довбик получил возможность закрепиться в "Роме".

Андрей Лунин не будет вратарем, который сменит Тибо Куртуа, когда тот покинет команду.

США футбол Сборная Украины по футболу Европа Сборная России по футболу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации