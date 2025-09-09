Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Топтренер закликав зробити турнір зі збірними України та Росії

Топтренер закликав зробити турнір зі збірними України та Росії

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:47
Гус Хіддінк хоче зупинити війну в Україні футбольним турніром
Гус Хіддінк працював у збірній Росії. Фото: росЗМІ

Колишній головний тренер мадридського "Реала", а також збірних Південної Кореї та Росії Гус Хіддінк знайшов спосіб зупинити війну в Україні. Він вважає, що цьому допоможе футболу.

Хіддінк в інтерв'ю росЗМІ запропонував організувати турнір з командами України та Росії.

Реклама
Читайте також:
Сборная России по футболу
Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Хіддінк планує закінчити війну

Гус закликав ФІФА організувати турнір за участю національних команд України, США, об'єднаної Європи та Росії, щоб допомогти зупинити війну.

Тренер висловив упевненість, що такий захід сприятиме миру, якщо будуть уникати звинувачень в бік РФ чи закликати до справедливого вирішення конфлікту, а натомість зосередившись на "багатомільйонних втратах з обох боків".

Хіддінк запропонував, щоб турнір став платформою для припинення бойових дій, оскільки в ньому зіграють всі зацікавлені команди.

"Переможець не важливий... Світу потрібно покласти край російсько-українському конфлікту! Вже загинули мільйон солдатів з обох сторін... Тому футбол може бути дуже корисний — під час і після турніру всі повинні скласти зброю", — заявив фахівець.

Нагадаємо, Артем Довбик отримав можливість закріпитися в "Ромі".

Андрій Лунін не буде воротарем, який змінить Тібо Куртуа, коли той покине команду.

США футбол Збірна України з футболу Європа Збірна Росії з футболу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації