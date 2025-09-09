Гус Хіддінк хоче зупинити війну в Україні футбольним турніром

Гус Хіддінк працював у збірній Росії. Фото: росЗМІ

Колишній головний тренер мадридського "Реала", а також збірних Південної Кореї та Росії Гус Хіддінк знайшов спосіб зупинити війну в Україні. Він вважає, що цьому допоможе футболу.

Хіддінк в інтерв'ю росЗМІ запропонував організувати турнір з командами України та Росії.

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Хіддінк планує закінчити війну

Гус закликав ФІФА організувати турнір за участю національних команд України, США, об'єднаної Європи та Росії, щоб допомогти зупинити війну.

Тренер висловив упевненість, що такий захід сприятиме миру, якщо будуть уникати звинувачень в бік РФ чи закликати до справедливого вирішення конфлікту, а натомість зосередившись на "багатомільйонних втратах з обох боків".

Хіддінк запропонував, щоб турнір став платформою для припинення бойових дій, оскільки в ньому зіграють всі зацікавлені команди.

"Переможець не важливий... Світу потрібно покласти край російсько-українському конфлікту! Вже загинули мільйон солдатів з обох сторін... Тому футбол може бути дуже корисний — під час і після турніру всі повинні скласти зброю", — заявив фахівець.

