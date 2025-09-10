Збірна Росії домовилась про матч з Ефіопією через ізоляцію в Європі

Збірна Росії з футболу. Фото: instagram.com/teamrussia

Збірній Росії з футболу наразі важко знайти суперників у Європі, оскільки вони відсторонені від змагань УЄФА. Сербія, з якою вони іноді грають, наразі зайнята відбором на чемпіонат світу-2026.

Тому майбутнім суперником збірної Росії знову стане команда з Африки, повідомили рос ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін. Фото: instagram.com/teamrussia

Новий суперник Росії

Наступну гру росіяни проведуть проти Ефіопії. Це підтвердив генеральний секретар Федерації футболу африканської країни Бахир Тилахун Лимених.

Матч буде товариським і пройде він в березні або червні 2026 року. Представник Ефіопії, яка отримає кошти від росіян, також висловив відкритість до інших термінів за умови отримання пропозиції для розгляду.

Лимених підкреслив, що місце проведення не має значення, оскільки Ефіопія готова прийняти гостей в Аддис-Абебі, і може поїхати в Росію, але для цього знадобляться гарантії безпеки та чіткий маршрут для приїзду ефіопської делегації.

Росія у 2025 році грала з Гренадою (5:0), Замбією (5:0), Нігерією (1:1), Білоруссю (4:1), Йорданії (0:0) та Катаром (4:1).

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував журналістів після нічиєї з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.

Спадкоємцем Мессі називають футболіста мадридського "Реала".

Ярослава Магучіх отримувала можливість назавжди переїхати в іншу країну та змінити громадянство — що відповіла чемпіонка.