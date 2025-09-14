Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна бойкотувала матч із Білоруссю за "бронзу" Євроліги

Україна бойкотувала матч із Білоруссю за "бронзу" Євроліги

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 14:58
Збірна України бойкотувала матч з Білоруссю в Євролізі з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу. Фото: Асоціація пляжного футболу України

В Євролізі з пляжного футболу збірна України дійшла до матчу за третє місце. Суперником синьо-жовтих мала стати досі не відсторонена Білорусь.

Однак, українці бойкотували гру, повідомила Асоціація пляжного футболу України.

Реклама
Читайте також:
Сборная Украины по пляжному футболу
Збірна України з пляжного футболу проти Італії. Фото: Асоціація пляжного футболу України

Україна не зіграє з білорусами

У Асоціації повідомили, що їх рішення зумовлене чинним наказом Міністерства молоді та спорту України, який забороняє командам змагатися проти команд та спортсменів з Росії та Білорусі, що виступають під національною символікою.

В півфіналі Україна програла господарям турніру — команді Італії.

Оскільки на матч з Білоруссю Україна не вийде, то отримає технічну поразку і посяде четверту позицію на турнірі.

Зазначимо, що не перший бойкот України через участь Білорусі. У 2023 році команда відмовилися від Євроліги, а в 2024-му – від чемпіонату світу з аналогічної причини.

У 2024 році Естонія, а в липні 2025-го Латвія також бойкотували матчі проти білорусів у Євролізі.

В УЄФА після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну відсторонили лише російські команди, але не білоруські.

Нагадаємо, раніше дружина гравця збірної України опублікувала зворушливе фото з чоловіком.

У "Барселоні" звинуватили збірну Іспанії в травмі Ламіна Ямала.

Білорусь санкції футбол УЄФА пляжний футбол
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації