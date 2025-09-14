Збірна України бойкотувала матч з Білоруссю в Євролізі з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу. Фото: Асоціація пляжного футболу України

В Євролізі з пляжного футболу збірна України дійшла до матчу за третє місце. Суперником синьо-жовтих мала стати досі не відсторонена Білорусь.

Однак, українці бойкотували гру, повідомила Асоціація пляжного футболу України.

Збірна України з пляжного футболу проти Італії. Фото: Асоціація пляжного футболу України

Україна не зіграє з білорусами

У Асоціації повідомили, що їх рішення зумовлене чинним наказом Міністерства молоді та спорту України, який забороняє командам змагатися проти команд та спортсменів з Росії та Білорусі, що виступають під національною символікою.

В півфіналі Україна програла господарям турніру — команді Італії.

Оскільки на матч з Білоруссю Україна не вийде, то отримає технічну поразку і посяде четверту позицію на турнірі.

Зазначимо, що не перший бойкот України через участь Білорусі. У 2023 році команда відмовилися від Євроліги, а в 2024-му – від чемпіонату світу з аналогічної причини.

У 2024 році Естонія, а в липні 2025-го Латвія також бойкотували матчі проти білорусів у Євролізі.

В УЄФА після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну відсторонили лише російські команди, але не білоруські.

