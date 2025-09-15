Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду принял окончательно решение о сроке завершении карьеры

Роналду принял окончательно решение о сроке завершении карьеры

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:01
Роналду определил главную цель перед завершением карьеры
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии планирует стать одним из самых долгоиграющих футболистов в истории этого вида спорта. Ветеран не собирается завершать карьеру. 

Роналду сообщил о желании выйти на поле в матчах Кубка Мира 2026 года, сообщает A Bola

Реклама
Читайте также:

Криштиану Роналду планирует стать одной из главных звезд Мундиаля, который в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент ФИФА Джанни Инфантино заинтересован в том, чтобы 40-летний хавбек приехал на турнир. В Америке много болельщиков Роналду, многие из них являются популярными лидерами мнений и политиками. Криштиану уже сообщили, что хотят видеть его на поле на турнире. 

Когда Роналду завершит карьеру 

При этом португальский футболист планирует играть так долго, как сможет это делать без серьезных травм. Он готов завершить карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026. На прощальный матч Криштиану в национальной команде будут приглашены звезды футбола прошлого и настоящего. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Контракт Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2027 года, однако не исключено, что соглашение будет продолжено на других условиях. В клубе видят Криштиану глобальным представителем ценностей Саудовской Аравии и развития спорта в стране, а потому в теории Роналду сможет выходить на поле даже всего несколько раз в месяц. О завершении карьеры футболист не думает. 

Напомним, хавбек сборной Украины Виктор Цыганков летом мог стать игроком клуба из АПЛ, но в последний момент стороны отказались от сделки. 

Известный в прошлом футболист Эдмар встал на защиту Сергея Реброва несмотря на серию неудачных матчей сборной Украины. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации