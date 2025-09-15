Роналду определил главную цель перед завершением карьеры

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии планирует стать одним из самых долгоиграющих футболистов в истории этого вида спорта. Ветеран не собирается завершать карьеру.

Роналду сообщил о желании выйти на поле в матчах Кубка Мира 2026 года, сообщает A Bola.

Криштиану Роналду планирует стать одной из главных звезд Мундиаля, который в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент ФИФА Джанни Инфантино заинтересован в том, чтобы 40-летний хавбек приехал на турнир. В Америке много болельщиков Роналду, многие из них являются популярными лидерами мнений и политиками. Криштиану уже сообщили, что хотят видеть его на поле на турнире.

Когда Роналду завершит карьеру

При этом португальский футболист планирует играть так долго, как сможет это делать без серьезных травм. Он готов завершить карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026. На прощальный матч Криштиану в национальной команде будут приглашены звезды футбола прошлого и настоящего.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Контракт Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2027 года, однако не исключено, что соглашение будет продолжено на других условиях. В клубе видят Криштиану глобальным представителем ценностей Саудовской Аравии и развития спорта в стране, а потому в теории Роналду сможет выходить на поле даже всего несколько раз в месяц. О завершении карьеры футболист не думает.

