Ламину Ямалю нужно много Золотых мячей за карьеру

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Юную звезду "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала в этом году считают одним из трех основных претендентов на Золотой мяч-2025. При этом, больше шансов на награду имеет Усман Дембеле из "ПСЖ", который выиграл Лигу чемпионов.

О своем отношении к Золотому мячу Ямал рассказал во время подкаста Resonancia de Corazón.

Ямал хочет превзойти всех остальных звезд футбола

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании заявил, что мечтает не об одном, а о большом количестве "Золотых мячей".

Молодой талант, который вошел в список претендентов на эту престижную награду по итогам прошлого сезона, выразил уверенность в своих силах, отметив, что считает себя способным на такое достижение.

"Я говорил друзьям, что моя мечта — не один Золотой мяч, а несколько. Если этого не достигну, значит, помешают собственные ошибки или отсутствие достаточного стремления", — подчеркнул футболист.

Ямаль добавил, что будет счастлив, когда это произойдет, но стремится и в дальнейшем побеждать и добиваться успехов вместе со своей командой.

