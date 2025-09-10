Видео
Ямал нацелился выиграть больше Золотых мячей, чем Месси и Роналдо

Ямал нацелился выиграть больше Золотых мячей, чем Месси и Роналдо

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:25
Ламину Ямалю нужно много Золотых мячей за карьеру
Ламин Ямал. Фото: Reuters

Юную звезду "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала в этом году считают одним из трех основных претендентов на Золотой мяч-2025. При этом, больше шансов на награду имеет Усман Дембеле из "ПСЖ", который выиграл Лигу чемпионов.

О своем отношении к Золотому мячу Ямал рассказал во время подкаста Resonancia de Corazón.

Ламин Ямал
Ламин Ямал. Фото: Reuters

Ямал хочет превзойти всех остальных звезд футбола

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании заявил, что мечтает не об одном, а о большом количестве "Золотых мячей".

Молодой талант, который вошел в список претендентов на эту престижную награду по итогам прошлого сезона, выразил уверенность в своих силах, отметив, что считает себя способным на такое достижение.

"Я говорил друзьям, что моя мечта — не один Золотой мяч, а несколько. Если этого не достигну, значит, помешают собственные ошибки или отсутствие достаточного стремления", — подчеркнул футболист.

Ямаль добавил, что будет счастлив, когда это произойдет, но стремится и в дальнейшем побеждать и добиваться успехов вместе со своей командой.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров нашел много причин плохому выступлению против Азербайджана.

Также уже известно, что украинский футболист римской "Ромы" Артем Довбик получит шанс в Италии.

футбол Барселона Сборная Испании по футболу Золотой мяч Ламин Ямал
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
