Ламіна Ямаля не задовольнить один Золотий м'яч

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Юну зірку "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямала цього року вважають одним із трьох основних претендентів на Золотий м'яч-2025. При цьому, більше шансів на нагороду має Усман Дембеле із "ПСЖ", який виграв Лігу чемпіонів.

Про своє відношення до Золотого м'яча Ямал розповів під час подкасту Resonancia de Corazón.

Читайте також:

Ямал хоче перевершити всіх інших зірок футболу

Нападник "Барселони" та збірної Іспанії заявив, що мріє не про один, а про велику кількість "Золотих м’ячів".

Молодий талант, який увійшов до списку претендентів на цю престижну нагороду за підсумками минулого сезону, висловив упевненість у своїх силах, зазначивши, що вважає себе здатним на таке досягнення.

"Я говорив друзям, що моя мрія — не один Золотий м’яч, а кілька. Якщо цього не досягну, значить, завадять власні помилки або відсутність достатнього прагнення", — підкреслив футболіст.

Ямаль додав, що буде щасливим, коли це станеться, але прагне й надалі перемагати та досягати успіхів разом зі своєю командою.

