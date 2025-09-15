Відео
Джейк Пол розкритикував Канело після поразки від Кроуфорда

Джейк Пол розкритикував Канело після поразки від Кроуфорда

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 09:16
Джейк Пол пройшовся по Канело після бою з Кроуфордом
Джейк Пол (праворуч) та його брат Логан Пол. Фото: instagram.com/jakepaul/

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд здобув гучну перемогу над Саулем "Канело" Альваресом. Бій, на який очікували мільйони фанатів боксу, завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця.

Результат поєдинку викликав хвилю обговорень у спортивній спільноті, свій коментар на сторінці в соцмережі X залишив і Джейк Пол.

Читайте також:

Багато експертів зазначають, що Теренс Кроуфорд виглядав свіжим та точним, тоді як мексиканський боксер не зумів нав'язати свій звичний агресивний стиль. На тлі реакції фанатів несподівано висловився відеоблогер і боксер важкої ваги Джейк Пол. Його коментар швидко розлетівся соцмережами й став предметом палкої дискусії.

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело та Теренс Кроуфорд на рингу. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Хто такий Джейк Пол

Американець, відомий спочатку як YouTube-блогер, а потім як професійний боксер (12-1, 7 КО), регулярно втручається в головні суперечки світу боксу. На його рахунку перемоги над ветеранами та гучні виклики чемпіонам, і він продовжує будувати плани на нові поєдинки. У своїй промові Пол підкреслив, що результат бою не залишив у нього сумнівів:

"Кроуфорд повністю контролював хід поєдинку. Канело виглядав повільно і невпевнено, особливо в пізніх раундах. Я завжди говорив, що цей хлопець переоцінений, і зараз світ це побачив. Перемога Кроуфорда була абсолютно заслуженою та беззаперечною", — заявив Джейк Пол.

Нагадаємо, Олександр Усик та інші зірки боксу відреагували на смерть легендарного чемпіона.

Українець Сергій Богачук несподівано зазнав поразки в поєдинку, де був явним фаворитом.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
