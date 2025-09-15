Видео
Главная Спорт Джейк Пол раскритиковал Канело после поражения от Кроуфорда

Джейк Пол раскритиковал Канело после поражения от Кроуфорда

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 09:16
Джейк Пол прошелся по Канело после боя с Кроуфордом
Джейк Пол (справа) и его брат Логан Пол. Фото: instagram.com/jakepaul/

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд одержал громкую победу над Саулем "Канело" Альваресом. Бой, который ожидали миллионы фанатов бокса, завершился единогласным решением судей в пользу американца.

Результат поединка вызвал волну обсуждений в спортивном сообществе, свой комментарий на странице в соцсети X оставил и Джейк Пол.

Читайте также:

Многие эксперты отмечают, что Теренс Кроуфорд выглядел свежим и точным, тогда как мексиканский боксер не сумел навязать свой привычный агрессивный стиль. На фоне реакции фанатов неожиданно высказался видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол. Его комментарий быстро разлетелся по соцсетям и стал предметом жаркой дискуссии. 

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело и Теренс Кроуфорд на ринге. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Кто такой Джейк Пол

Американец, известный сначала как YouTube-блогер, а затем как профессиональный боксер (12-1, 7 КО), регулярно вмешивается в главные споры мира бокса. На его счету победы над ветеранами и громкие вызовы чемпионам, и он продолжает строить планы на новые поединки. В своей речи Пол подчеркнул, что результат боя не оставил у него сомнений:

"Кроуфорд полностью контролировал ход поединка. Канело выглядел медленно и неуверенно, особенно в поздних раундах. Я всегда говорил, что этот парень переоценен, и сейчас мир это увидел. Победа Кроуфорда была абсолютно заслуженной и безоговорочной", — заявил Джейк Пол. 

Напомним, Александр Усик и другие звезды бокса отреагировали на смерть легендарного чемпиона. 

Украинец Сергей Богачук неожиданно потерпел поражение в поединке, где был явным фаворитом. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
