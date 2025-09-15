Джейк Пол прошелся по Канело после боя с Кроуфордом

Джейк Пол раскритиковал Канело после поражения от Кроуфорда
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд одержал громкую победу над Саулем "Канело" Альваресом. Бой, который ожидали миллионы фанатов бокса, завершился единогласным решением судей в пользу американца.
Результат поединка вызвал волну обсуждений в спортивном сообществе, свой комментарий на странице в соцсети X оставил и Джейк Пол.
Многие эксперты отмечают, что Теренс Кроуфорд выглядел свежим и точным, тогда как мексиканский боксер не сумел навязать свой привычный агрессивный стиль. На фоне реакции фанатов неожиданно высказался видеоблогер и боксер тяжелого веса Джейк Пол. Его комментарий быстро разлетелся по соцсетям и стал предметом жаркой дискуссии.
Кто такой Джейк Пол
Американец, известный сначала как YouTube-блогер, а затем как профессиональный боксер (12-1, 7 КО), регулярно вмешивается в главные споры мира бокса. На его счету победы над ветеранами и громкие вызовы чемпионам, и он продолжает строить планы на новые поединки. В своей речи Пол подчеркнул, что результат боя не оставил у него сомнений:
"Кроуфорд полностью контролировал ход поединка. Канело выглядел медленно и неуверенно, особенно в поздних раундах. Я всегда говорил, что этот парень переоценен, и сейчас мир это увидел. Победа Кроуфорда была абсолютно заслуженной и безоговорочной", — заявил Джейк Пол.
