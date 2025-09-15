Видео
Бех-Романчук снова удивила болельщиков, но теперь приятно

Бех-Романчук снова удивила болельщиков, но теперь приятно

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:31
Бех-Романчук сообщила об изменении в семье
Марина Бех-Романчук во время тренировки. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, многократная призерка мировых стартов, поделилась радостной новостью. Спортсменка сообщила, что ожидает пополнение в семье.

Бех-Романчук сделала это объявление с помощью публикации на своей странице в Instagram

Читайте также:

Новость появилась вскоре после тяжелых недель, связанных с дисквалификацией Марины Бех-Романчук. Athletics Integrity Unit отстранила 29-летнюю прыгунью в длину на четыре года, однако сама спортсменка не признала нарушение антидопинговых правил и заявила о своей невиновности. 

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук с мужем Михаилом. Фото: instagram.com/marynabekh/

Несмотря на давление и внимание общественности, Бех-Романчук продолжает оставаться в центре внимания спортивного мира. На этот раз благодаря личной истории, которую она назвала самым большим подарком судьбы.

Личная жизнь и поддержка

Муж Марины, пловец Михаил Романчук, также является известным украинским спортсменом: чемпион Европы, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Пара давно считалась одной из символов украинского спорта, и новость о ребенке стала для поклонников сигналом надежды и силы в непростые времена. 

"Для нас это особенный момент, к которому мы шли очень долго. Мы пережили много трудностей, но сохранили веру. Сейчас мы ждем нашего малыша с огромной благодарностью. Это чувство дает силы идти дальше, несмотря ни на что", — написала Бех-Романчук.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
