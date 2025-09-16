Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: Instagram

Сборная Украины завершила первые два тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с одним очком в активе. Команда проиграла Франции и сыграла вничью с Азербайджаном, что вызвало бурю обсуждений среди экспертов и болельщиков.

В украинских СМИ развернулись дискуссии о качестве игры и перспективах национальной команды, своим мнением в интервью Sport.ua поделился и бывший защитник команды Артем Федецкий.

Главный вопрос звучит одинаково: способна ли сборная с нынешним тренерским штабом решить задачу выхода из группы. Артем Федецкий вспомнил опыт прошлых отборов, где неудачные старты сменялись уверенными сериями побед.

Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УНИАН

Отдельно Федецкий отметил, что в случае гипотетической смены тренера он видит главным кандидатом Мирона Маркевича. По его словам, именно этот специалист мог бы придать сборной необходимую стабильность и опыт.

Федецкий о шансах и проблемах сборной

Эксперт подчеркнул, что у нынешней команды есть кадровый потенциал, но пока не хватает яркого лидера на поле. По его мнению, именно такие игроки заводят партнеров и способны переломить ход матча в ключевые минуты.

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий. Фото: УНИАН

"В сборной Украины должны играть сердцем, а не только тактикой. Команда обязана показывать максимальную самоотдачу, ведь за этот флаг сегодня умирают люди. Я уверен, что ребята способны пробиться в плей-офф, если поверят в себя. Для этого нужен характер и лидер, который поведет за собой", — объяснил Федецкий.

В следующем туре отбора на Кубок Мира сборная Украины отправится 10 октября в Исландию.

