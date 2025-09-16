Видео
Главная Спорт Шевченко предложили известного тренера на замену Реброву

Шевченко предложили известного тренера на замену Реброву

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:09
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной
Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: Instagram

Сборная Украины завершила первые два тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с одним очком в активе. Команда проиграла Франции и сыграла вничью с Азербайджаном, что вызвало бурю обсуждений среди экспертов и болельщиков.

В украинских СМИ развернулись дискуссии о качестве игры и перспективах национальной команды, своим мнением в интервью Sport.ua поделился и бывший защитник команды Артем Федецкий.

Читайте также:

Главный вопрос звучит одинаково: способна ли сборная с нынешним тренерским штабом решить задачу выхода из группы. Артем Федецкий вспомнил опыт прошлых отборов, где неудачные старты сменялись уверенными сериями побед. 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УНИАН

Отдельно Федецкий отметил, что в случае гипотетической смены тренера он видит главным кандидатом Мирона Маркевича. По его словам, именно этот специалист мог бы придать сборной необходимую стабильность и опыт.

Федецкий о шансах и проблемах сборной

Эксперт подчеркнул, что у нынешней команды есть кадровый потенциал, но пока не хватает яркого лидера на поле. По его мнению, именно такие игроки заводят партнеров и способны переломить ход матча в ключевые минуты. 

Артем Федецький
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий. Фото: УНИАН

"В сборной Украины должны играть сердцем, а не только тактикой. Команда обязана показывать максимальную самоотдачу, ведь за этот флаг сегодня умирают люди. Я уверен, что ребята способны пробиться в плей-офф, если поверят в себя. Для этого нужен характер и лидер, который поведет за собой", — объяснил Федецкий. 

В следующем туре отбора на Кубок Мира сборная Украины отправится 10 октября в Исландию. 

Напомним, ранее сам Мирон Маркевич дал важный совет лидеру сборной Украины Илье Забарному. 

Стало известно, почему руководство донецкого "Шахтера" отказалось продать еще одного легионера команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Федецкий ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
