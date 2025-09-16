Відео
Головна Спорт Шевченку запропонували відомого тренера на заміну Реброву

Шевченку запропонували відомого тренера на заміну Реброву

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:09
Федецький назвав тренера, який має замінити Реброва у збірній
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: Instagram

Збірна України завершила перші два тури відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року з одним очком в активі. Команда програла Франції та зіграла внічию з Азербайджаном, що спричинило бурю обговорень серед експертів і вболівальників.

В українських ЗМІ розгорнулися дискусії про якість гри та перспективи національної команди, своєю думкою в інтерв'ю Sport.ua поділився і колишній захисник команди Артем Федецький.

Читайте також:

Головне питання звучить однаково: чи здатна збірна з нинішнім тренерським штабом розв'язати завдання виходу з групи. Артем Федецький згадав досвід минулих відборів, де невдалі старти змінювалися впевненими серіями перемог.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич у збірній України. Фото: УНІАН

Окремо Федецький зазначив, що в разі гіпотетичної зміни тренера він бачить головним кандидатом Мирона Маркевича. За його словами, саме цей фахівець міг би надати збірній необхідну стабільність і досвід.

Федецький про шанси та проблеми збірної

Експерт наголосив, що нинішня команда має кадровий потенціал, але поки що бракує яскравого лідера на полі. На його думку, саме такі гравці заводять партнерів і здатні переломити хід матчу в ключові хвилини.

Артем Федецький
Екс-захисник збірної України Артем Федецький. Фото: УНІАН

"У збірній України повинні грати серцем, а не тільки тактикою. Команда зобов'язана показувати максимальну самовіддачу, адже за цей прапор сьогодні вмирають люди. Я впевнений, що хлопці здатні пробитися в плей-офф, якщо повірять у себе. Для цього потрібен характер і лідер, який поведе за собою", — пояснив Федецький.

У наступному турі відбору на Кубок Світу збірна України вирушить 10 жовтня до Ісландії.

Нагадаємо, раніше сам Мирон Маркевич дав важливу пораду лідеру збірної України Іллі Забарному.

Стало відомо, чому керівництво донецького "Шахтаря" відмовилося продати ще одного легіонера команди.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
