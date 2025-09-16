Федецький назвав тренера, який має замінити Реброва у збірній

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: Instagram

Збірна України завершила перші два тури відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року з одним очком в активі. Команда програла Франції та зіграла внічию з Азербайджаном, що спричинило бурю обговорень серед експертів і вболівальників.

В українських ЗМІ розгорнулися дискусії про якість гри та перспективи національної команди, своєю думкою в інтерв'ю Sport.ua поділився і колишній захисник команди Артем Федецький.

Головне питання звучить однаково: чи здатна збірна з нинішнім тренерським штабом розв'язати завдання виходу з групи. Артем Федецький згадав досвід минулих відборів, де невдалі старти змінювалися впевненими серіями перемог.

Мирон Маркевич у збірній України. Фото: УНІАН

Окремо Федецький зазначив, що в разі гіпотетичної зміни тренера він бачить головним кандидатом Мирона Маркевича. За його словами, саме цей фахівець міг би надати збірній необхідну стабільність і досвід.

Федецький про шанси та проблеми збірної

Експерт наголосив, що нинішня команда має кадровий потенціал, але поки що бракує яскравого лідера на полі. На його думку, саме такі гравці заводять партнерів і здатні переломити хід матчу в ключові хвилини.

Екс-захисник збірної України Артем Федецький. Фото: УНІАН

"У збірній України повинні грати серцем, а не тільки тактикою. Команда зобов'язана показувати максимальну самовіддачу, адже за цей прапор сьогодні вмирають люди. Я впевнений, що хлопці здатні пробитися в плей-офф, якщо повірять у себе. Для цього потрібен характер і лідер, який поведе за собою", — пояснив Федецький.

У наступному турі відбору на Кубок Світу збірна України вирушить 10 жовтня до Ісландії.

