Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар змінив трансферну вартість свого лідера

Шахтар змінив трансферну вартість свого лідера

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:31
Шахтар назвав нову трансферну вартість Аліссона
Аліссон святкує гол. Фото: instagram.com/alissonsf/

Донецький "Шахтар" цього літа отримав пропозицію від німецького "РБ Лейпциг" щодо свого 19-річного вінгера Аліссона.

Клуб Бундесліги був готовий заплатити 30 млн євро за бразильця, але "гірники" не погодилися на угоду, повідомив журналіст Ігор Циганик.

Реклама
Читайте також:

Керівництво українського клубу позначило власну позицію. У "Шахтарі" вважають, що гравець коштує дорожче і готові розглядати трансфер тільки за умови суми не менше 50 млн євро.

Алиссон
Аліссон та Кевін (другий праворуч), який уже пішов із "Шахтаря". Фото: instagram.com/alissonsf/

Прогрес Аліссона

Хавбек перейшов у донецьку команду з "Атлетіко Мінейро" навесні за 14 мільйонів євро. При цьому бразильський клуб зберіг за собою 15 відсотків економічних прав на молодого вінгера.

Влітку "Шахтар" уже продав іншого бразильського вінгера — Кевіна, який вирушив до англійського "Фулгема" за 40 млн євро. Тепер саме Аліссон розглядається як наступний потенційний великий трансфер клубу.

Молодий футболіст швидко адаптувався в Україні та привернув увагу європейських скаутів. Його ціна може зрости ще більше, якщо він продовжить прогресувати та стабільно виступати за "Шахтар".

Нагадаємо, відомий український тренер дав пораду лідеру національної збірної та футболісту "ПСЖ" Іллі Забарному.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду визначився з датою завершення професійної кар'єри.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери РБ Лейпциг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації