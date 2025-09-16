Шахтар назвав нову трансферну вартість Аліссона

Аліссон святкує гол. Фото: instagram.com/alissonsf/

Донецький "Шахтар" цього літа отримав пропозицію від німецького "РБ Лейпциг" щодо свого 19-річного вінгера Аліссона.

Клуб Бундесліги був готовий заплатити 30 млн євро за бразильця, але "гірники" не погодилися на угоду, повідомив журналіст Ігор Циганик.

Керівництво українського клубу позначило власну позицію. У "Шахтарі" вважають, що гравець коштує дорожче і готові розглядати трансфер тільки за умови суми не менше 50 млн євро.

Аліссон та Кевін (другий праворуч), який уже пішов із "Шахтаря". Фото: instagram.com/alissonsf/

Прогрес Аліссона

Хавбек перейшов у донецьку команду з "Атлетіко Мінейро" навесні за 14 мільйонів євро. При цьому бразильський клуб зберіг за собою 15 відсотків економічних прав на молодого вінгера.

Влітку "Шахтар" уже продав іншого бразильського вінгера — Кевіна, який вирушив до англійського "Фулгема" за 40 млн євро. Тепер саме Аліссон розглядається як наступний потенційний великий трансфер клубу.

Молодий футболіст швидко адаптувався в Україні та привернув увагу європейських скаутів. Його ціна може зрости ще більше, якщо він продовжить прогресувати та стабільно виступати за "Шахтар".

