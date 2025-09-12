Відео
Красніков не дав Шахтарю забрати двох талантів Металіста

Красніков не дав Шахтарю забрати двох талантів Металіста

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 10:22
Шахтар намагався підписати зірок Металіста Синчука та Дігтяра
Євген Красніков. Фото: кадр з відео

Харківський "Металіст", хоча й грає у Першій лізі, але має дуже талановиту молодь. Раніше "Монреаль" заплатив харків’янам 5 млн євро за Геннадія Сінчука.

За інформацією порталу Sport.ua, донецький "Шахтар" намагався купити двох футболістів "Металіста".

Геннадий Синчук
Геннадій Синчук. Фото: ФК "Монреаль"

"Шахтар" міг залишити "Металіст" без зірок

За інформацією джерела, упродовж декількох останніх трансферних вікон донецький "Шахтар" вів предметні переговори щодо трансферу Геннадія Синчука, який потім перейшов у МЛС, та Кирила Дігтяра.

Переговори між Шахтарем і Металістом проходили у декілька етапів, але всі завершились провалом для "гірників".

Головною перепоною для "Шахтаря" став особистий опір спортивного директора "гірників" Євгена Краснікова, який заблокував переходи.

Синчук, вихованець академії "Металіста", у травні 2023 року він дебютував в УПЛ за харків'ян. Наразі футболіст грає в Канаді і вже привернув увага європейських клубів.

Дігтяр продовжує грати за "Металіст", але може стати наступним багатомільйонним трансфером в Європу або МЛС. Він за кар'єру на дорослому рівні провів 46 матчів, забивши шість голів і віддавши сім результативних передач.

ФК Шахтар ФК Металіст Футбол трансфери Євген Красніков Геннадій Сінчук
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
