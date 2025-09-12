Шахтар намагався підписати зірок Металіста Синчука та Дігтяра

Красніков не дав Шахтарю забрати двох талантів Металіста
Харківський "Металіст", хоча й грає у Першій лізі, але має дуже талановиту молодь. Раніше "Монреаль" заплатив харків’янам 5 млн євро за Геннадія Сінчука.
За інформацією порталу Sport.ua, донецький "Шахтар" намагався купити двох футболістів "Металіста".
"Шахтар" міг залишити "Металіст" без зірок
За інформацією джерела, упродовж декількох останніх трансферних вікон донецький "Шахтар" вів предметні переговори щодо трансферу Геннадія Синчука, який потім перейшов у МЛС, та Кирила Дігтяра.
Переговори між Шахтарем і Металістом проходили у декілька етапів, але всі завершились провалом для "гірників".
Головною перепоною для "Шахтаря" став особистий опір спортивного директора "гірників" Євгена Краснікова, який заблокував переходи.
Синчук, вихованець академії "Металіста", у травні 2023 року він дебютував в УПЛ за харків'ян. Наразі футболіст грає в Канаді і вже привернув увага європейських клубів.
Дігтяр продовжує грати за "Металіст", але може стати наступним багатомільйонним трансфером в Європу або МЛС. Він за кар'єру на дорослому рівні провів 46 матчів, забивши шість голів і віддавши сім результативних передач.
