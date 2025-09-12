Шахтер пытался подписать звезд Металлиста Синчука и Дегтяря

Евгений Красников. Фото: кадр из видео

Харьковский "Металлист", хотя и играет в Первой лиге, но имеет очень талантливую молодежь. Ранее "Монреаль" заплатил харьковчанам 5 млн евро за Геннадия Синчука.

По информации портала Sport.ua, донецкий "Шахтер" пытался купить двух футболистов "Металлиста".

Реклама

Читайте также:

Геннадий Синчук. Фото: ФК "Монреаль"

"Шахтер" мог оставить "Металлист" без звезд

По информации источника, на протяжении нескольких последних трансферных окон донецкий "Шахтер" вел предметные переговоры по трансферу Геннадия Синчука, который затем перешел в МЛС, и Кирилла Дигтяра.

Переговоры между Шахтером и Металлистом проходили в несколько этапов, но все завершились провалом для "горняков".

Главной преградой для "Шахтера" стало личное сопротивление спортивного директора "горняков" Евгения Красникова, который заблокировал переходы.

Синчук, воспитанник академии "Металлиста", в мае 2023 года он дебютировал в УПЛ за харьковчан. Сейчас футболист играет в Канаде и уже привлек внимание европейских клубов.

Дегтярь продолжает играть за "Металлист", но может стать следующим многомиллионным трансфером в Европу или МЛС. Он за карьеру на взрослом уровне провел 46 матчей, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

Напомним, ранее Илья Забарный повторил странные действия Сергея Реброва.

Также известная украинка посетила вечеринку жены звезды сборной Польши.