Главная Спорт Красников не дал Шахтеру забрать двух талантов Металлиста

Красников не дал Шахтеру забрать двух талантов Металлиста

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:22
Шахтер пытался подписать звезд Металлиста Синчука и Дегтяря
Евгений Красников. Фото: кадр из видео

Харьковский "Металлист", хотя и играет в Первой лиге, но имеет очень талантливую молодежь. Ранее "Монреаль" заплатил харьковчанам 5 млн евро за Геннадия Синчука.

По информации портала Sport.ua, донецкий "Шахтер" пытался купить двух футболистов "Металлиста".

"Шахтер" мог оставить "Металлист" без звезд

По информации источника, на протяжении нескольких последних трансферных окон донецкий "Шахтер" вел предметные переговоры по трансферу Геннадия Синчука, который затем перешел в МЛС, и Кирилла Дигтяра.

Переговоры между Шахтером и Металлистом проходили в несколько этапов, но все завершились провалом для "горняков".

Главной преградой для "Шахтера" стало личное сопротивление спортивного директора "горняков" Евгения Красникова, который заблокировал переходы.

Синчук, воспитанник академии "Металлиста", в мае 2023 года он дебютировал в УПЛ за харьковчан. Сейчас футболист играет в Канаде и уже привлек внимание европейских клубов.

Дегтярь продолжает играть за "Металлист", но может стать следующим многомиллионным трансфером в Европу или МЛС. Он за карьеру на взрослом уровне провел 46 матчей, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

Напомним, ранее Илья Забарный повторил странные действия Сергея Реброва.

Также известная украинка посетила вечеринку жены звезды сборной Польши.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
