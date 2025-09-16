Видео
Главная Спорт Шахтер изменил трансферную стоимость своего лидера

Шахтер изменил трансферную стоимость своего лидера

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:31
Шахтер назвал новую трансферную стоимость Алиссона
Алиссон празднует гол. Фото: instagram.com/alissonsf/

Донецкий "Шахтер" этим летом получил предложение от немецкого "РБ Лейпциг" по своему 19-летнему вингеру Алиссону.

Клуб Бундеслиги был готов заплатить 30 миллионов евро за бразильца, но "горняки" не согласились на сделку, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Руководство украинского клуба обозначило собственную позицию. В "Шахтере" считают, что игрок стоит дороже и готовы рассматривать трансфер только при сумме не менее 50 млн евро. 

Алиссон
Алиссон и Кевин (второй справа), который уже ушел из "Шахтера". Фото: instagram.com/alissonsf/

Прогресс Алиссона

Хавбек перешел в донецкую команду из "Атлетико Минейро" весной за 14 миллионов евро. При этом бразильский клуб сохранил за собой 15 процентов экономических прав на молодого вингера.

Летом "Шахтер" уже продал другого бразильского вингера — Кевина, который отправился в английский "Фулхэм" за 40 млн евро. Теперь именно Алиссон рассматривается как следующий потенциальный крупный трансфер клуба.

Молодой футболист быстро адаптировался в Украине и привлек внимание европейских скаутов. Его цена может вырасти еще больше, если он продолжит прогрессировать и стабильно выступать за "Шахтер". 

Напомним, известный украинский тренер дал совет лидеру национальной сборной и футболисту "ПСЖ" Илье Забарному. 

Португальский футболист Криштиану Роналду определился с датой завершения профессиональной карьерой. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы РБ Лейпциг
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
