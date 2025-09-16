Воротаря Артура Рудька затримали при спробі втечі з України

Ексгравця Динамо та Шахтаря затримали при спробі покинути Україну
Після одеського "Чорноморця" відомий 33-річний воротар Артур Рудько не знайшов нової команди. Після цього він міг вирішити покинути Україну в нелегальний спосіб.
За інформацією порталу SportArena, Рудька затримали прикордонники при спробі покинути Україну.
Рудько буде військовослужбовцем
Рудько є вихованцем академії київського "Динамо", а у 2012 році дебютував за основну команду. Він також грав в ужгородській "Говерлі", кіпрському "Пафосі", харківському "Металісті", польському "Леху", донецькому "Шахтарі" та в одеському "Чорноморцеві", який він залишив наприкінці сезону 2024/2025 після 12 матчів у складі.
У складі "моряків" Рудько втратив місце в основі після приходу Олександра Кучера на тренерський мостик.
Зазначимо, що спроба нелегального виїзду сталася на тлі відсутності нового контракту. До того ж обмеження воєнного стану забороняють чоловікам призовного віку залишати країну без дозволу, якого у Рудька не було.
Після затримання Рудька передали ТЦК, й наразі він проходить військову підготовку.
Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич висловився про гру Іллі Забарного, який може стати зіркою футболу.
Відомий експерт пропонує відомого тренера на посаду Сергія Реброва в національній команді.
Читайте Новини.LIVE!