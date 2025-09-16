Відео
Головна Спорт Ексгравця Динамо та Шахтаря затримали при спробі покинути Україну

Ексгравця Динамо та Шахтаря затримали при спробі покинути Україну

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 21:41
Воротаря Артура Рудька затримали при спробі втечі з України
Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Після одеського "Чорноморця" відомий 33-річний воротар Артур Рудько не знайшов нової команди. Після цього він міг вирішити покинути Україну в нелегальний спосіб.

За інформацією порталу SportArena, Рудька затримали прикордонники при спробі покинути Україну.

Читайте також:
Артур Рудько
Артур Рудько крайній праворуч серед затриманих. Фото: sportarena.com

Рудько буде військовослужбовцем

Рудько є вихованцем академії київського "Динамо", а у 2012 році дебютував за основну команду. Він також грав в ужгородській "Говерлі", кіпрському "Пафосі", харківському "Металісті", польському "Леху", донецькому "Шахтарі" та в одеському "Чорноморцеві", який він залишив наприкінці сезону 2024/2025 після 12 матчів у складі.

У складі "моряків" Рудько втратив місце в основі після приходу Олександра Кучера на тренерський мостик.

Зазначимо, що спроба нелегального виїзду сталася на тлі відсутності нового контракту. До того ж обмеження воєнного стану забороняють чоловікам призовного віку залишати країну без дозволу, якого у Рудька не було.

Після затримання Рудька передали ТЦК, й наразі він проходить військову підготовку.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич висловився про гру Іллі Забарного, який може стати зіркою футболу.

Відомий експерт пропонує відомого тренера на посаду Сергія Реброва в національній команді.

кордон футбол прикордонники УПЛ ТЦК та СП Артур Рудько
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
