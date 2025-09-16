УАФ впервые прокомментировала допинговое дело Михаила Мудрика

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Допинговое дело украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика длится с ноября прошлого года. Однако в УАФ ранее ничего не командовали, хотя считается, что запрещенный препарат попал в организм футболиста, когда он был в составе сборной.

УАФ впервые прокомментировала дело Мудрика на запрос BBC.

Английская футбольная ассоциация (FA) ранее выдвинула Мудрику официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Проба "Б" украинца также дала положительный результат на запрещенное вещество — мельдоний. Если вина будет доказана, Мудрику грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

Что в УАФ думают о деле Мудрика

Журналисты обратились в УАФ за комментариями. В организации ответили, что они не являются стороной дела и не получали запросов от WADA или FA.

Сейчас в УАФ контактируют с юристами Мудрика, предоставляя информацию. При этом они отметили, что ни один сотрудник, врач или тренер не привлечены. После этого они ограничились заявлением о соглашении о неразглашении.

Сейчас в СМИ сообщаются, что адвокатам игрока удалось добиться, чтобы Александра не дисквалифицировали на четыре года. Михаил, вероятно, пропустит два года.

После решения об отстранении Мудрик с ноября все время играет в компьютерные игры. Ранее его также лишили права водить автомобиль.

