Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Спорт УАФ впервые прервала молчание по делу Мудрика

УАФ впервые прервала молчание по делу Мудрика

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:12
УАФ впервые прокомментировала допинговое дело Михаила Мудрика
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Допинговое дело украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика длится с ноября прошлого года. Однако в УАФ ранее ничего не командовали, хотя считается, что запрещенный препарат попал в организм футболиста, когда он был в составе сборной.

УАФ впервые прокомментировала дело Мудрика на запрос BBC.

Реклама
Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Английская футбольная ассоциация (FA) ранее выдвинула Мудрику официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Проба "Б" украинца также дала положительный результат на запрещенное вещество — мельдоний. Если вина будет доказана, Мудрику грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

Что в УАФ думают о деле Мудрика

Журналисты обратились в УАФ за комментариями. В организации ответили, что они не являются стороной дела и не получали запросов от WADA или FA.

Сейчас в УАФ контактируют с юристами Мудрика, предоставляя информацию. При этом они отметили, что ни один сотрудник, врач или тренер не привлечены. После этого они ограничились заявлением о соглашении о неразглашении.

Сейчас в СМИ сообщаются, что адвокатам игрока удалось добиться, чтобы Александра не дисквалифицировали на четыре года. Михаил, вероятно, пропустит два года.

После решения об отстранении Мудрик с ноября все время играет в компьютерные игры. Ранее его также лишили права водить автомобиль.

Напомним, ранее экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал уникального молодого футболиста из национальной команды.

Известный топовый эксперт предложил нового тренера для сборной Украины по футболу.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси допинг
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации