Шахтер собирается подать в суд из-за Мудрика

Шахтер собирается подать в суд из-за Мудрика

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 09:40
Шахтер 30 млн евро бонуса за Мудрика попытается получить не от Челси, а от УАФ
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик до сих пор не получил официального вердикта за проваленный допинг тест. Сейчас идут консультации адвокатов футболиста с контролирующими органами.

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что в деле Мудрика одной из заинтересованных сторон стал донецкий "Шахтер", который продал футболиста в "Челси".

Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Чего хочет "Шахтер"

Бурбас утверждает, что донецкий "Шахтер" сейчас занимается подготовкой судебного иска против Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее была информация, что допинг Михаил получил в лагере сборной Украины. Если это докажут, то "горняки" будут судиться. Обращение будет касаться дисквалификации, из-за которой клуб дополнительно не получит 30 млн евро бонуса.

Ранее другие источники утверждали, что иск против УАФ также готовит "Челси", который понес из-за этой ситуации еще большие потери, поскольку заплатил за Мудрика 70 млн евро.

За свою карьеру в "Челси" Мудрик в 73 матчах забил 10 голов, и сделал 11 ассистов.

Напомним, киевское "Динамо" мощно усилило житомирское "Полесье".

Украинский боксер Александр Усик показал, что он является любящим отцом.

футбол ФК Шахтер Михаил Мудрик Челси допинг украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
