Шахтер 30 млн евро бонуса за Мудрика попытается получить не от Челси, а от УАФ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик до сих пор не получил официального вердикта за проваленный допинг тест. Сейчас идут консультации адвокатов футболиста с контролирующими органами.

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что в деле Мудрика одной из заинтересованных сторон стал донецкий "Шахтер", который продал футболиста в "Челси".

Чего хочет "Шахтер"

Бурбас утверждает, что донецкий "Шахтер" сейчас занимается подготовкой судебного иска против Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее была информация, что допинг Михаил получил в лагере сборной Украины. Если это докажут, то "горняки" будут судиться. Обращение будет касаться дисквалификации, из-за которой клуб дополнительно не получит 30 млн евро бонуса.

Ранее другие источники утверждали, что иск против УАФ также готовит "Челси", который понес из-за этой ситуации еще большие потери, поскольку заплатил за Мудрика 70 млн евро.

За свою карьеру в "Челси" Мудрик в 73 матчах забил 10 голов, и сделал 11 ассистов.

