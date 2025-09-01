Видео
Главная Спорт Стало известно, чем Мудрик ежедневно занимается

Стало известно, чем Мудрик ежедневно занимается

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 20:46
Отстраненный Мудрик нашел новый спорт, где играет вместе с Трубиным
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик пока отстранен от футбола за проваленный допинг-тест. При этом, окончательное решение еще не принято — пока выбирают между двумя и четырьмя годами отстранения.

О том, чем Мудрик постоянно занимается с момента отстранения рассказал блогер Александр Петрик на своем YouTube-канале.

Чем постоянно занимается Мудрик

По информации от Петрика, Мудрик после получения отстранения постоянно играет в компьютерную игру CS2. В августе был только один день, когда Михаил не играл в игру на платформе FACEIT.

По уровню навыков Мудрик уступает защитнику "ПСЖ" Илье Забарному или профессиональным киберспортсменам, но его уровень очень высок.

Наиболее любимым оружием Мудрика является снайперская винтовка, из которой он совершил более 30% убийств в игре.

Интересно, что чаще всего Мудрик играет с голкипером "Бенфики" Анатолием Трубиным. Среди тех, с кем играл Михаил, также был Александр Зинченко.

футбол Михаил Мудрик Челси Киберспорт CS2
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
