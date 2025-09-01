Видео
Главная Спорт У Мудрика новые проблемы — на этот раз с законом

У Мудрика новые проблемы — на этот раз с законом

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 15:16
Михаилу Мудрику запретили управлять автомобилем
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вингер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик до сих пор отстранен после проваленного допинг-теста. Сейчас игрок ждет приговора футбольной фемиды.

Однако, у футболиста также возникли проблемы британской полицией, сообщило издание Evening Standard.

Читайте также:

Мудрику запретили водить

Украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика на шесть месяцев лишили водительского удостоверения.

По информации источника, 24-летний футболист неоднократно нарушал дорожные правила и он собрал много штрафных баллов, что привело к такому решению.

В сезоне 2024/2025 Мудрик провел 15 матчей за клуб, забив три гола и отдав пять ассистов.

Мудрик за проваленный допинг-тест может получить от двух до четырех лет дисквалификации.

Напомним, поединок квалификации чемпионата мира-2026 Украина — Франция можно посмотреть в прямом эфире.

Сразу несколько важных футболистов планируют в ближайшее время покинуть киевское "Динамо".

Великобритания футбол полиция Михаил Мудрик ПДД
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
