Михаилу Мудрику запретили управлять автомобилем

Вингер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик до сих пор отстранен после проваленного допинг-теста. Сейчас игрок ждет приговора футбольной фемиды.

Однако, у футболиста также возникли проблемы британской полицией, сообщило издание Evening Standard.

Мудрику запретили водить

Украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика на шесть месяцев лишили водительского удостоверения.

По информации источника, 24-летний футболист неоднократно нарушал дорожные правила и он собрал много штрафных баллов, что привело к такому решению.

В сезоне 2024/2025 Мудрик провел 15 матчей за клуб, забив три гола и отдав пять ассистов.

Мудрик за проваленный допинг-тест может получить от двух до четырех лет дисквалификации.

