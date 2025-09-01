Відео
У Мудрика нові проблеми — цього разу з законом

У Мудрика нові проблеми — цього разу з законом

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 15:16
Михайлу Мудрику заборонили кермувати автомобілем
Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Вінгер збірної України з футболу Михайло Мудрик досі відсторонений після проваленого допінг-тесту. Наразі гравець чекає на вирок футбольної феміди.

Однак, у футболіста також виникли проблеми британською поліцією, повідомило видання Evening Standard.

Читайте також:

Мудрику заборонили водити

Українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика на шість місяців позбавили водійського посвідчення.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст неодноразово порушував дорожні правила та зібрав багато штрафних балів, що призвело до такого рішення.

У сезоні 2024/2025 Мудрик провів 15 матчів за клуб, забивши три голи та віддавши п'ять асистів.

Мудрик за провалений допінг-тест може отримати від двох до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 Україна — Франція можна подивитися у прямому ефірі.

Одразу декілька важливих футболістів планують найближчим часом покинути київське "Динамо".

Великобританія футбол поліція Михайло Мудрик ПДР
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
