Михайлу Мудрику заборонили кермувати автомобілем

Вінгер збірної України з футболу Михайло Мудрик досі відсторонений після проваленого допінг-тесту. Наразі гравець чекає на вирок футбольної феміди.

Однак, у футболіста також виникли проблеми британською поліцією, повідомило видання Evening Standard.

Мудрику заборонили водити

Українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика на шість місяців позбавили водійського посвідчення.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст неодноразово порушував дорожні правила та зібрав багато штрафних балів, що призвело до такого рішення.

У сезоні 2024/2025 Мудрик провів 15 матчів за клуб, забивши три голи та віддавши п'ять асистів.

Мудрик за провалений допінг-тест може отримати від двох до чотирьох років дискваліфікації.

