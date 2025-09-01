Відсторонений Мудрик знайшов новий спорт, де грає разом з Трубіним

Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик наразі відсторонений від футболу за провалений допінг-тест. При цьому, остаточне рішення ще не прийняте — наразі вибирають між двома та чотирма роками відсторонення.

Про те, чим Мудрик постійно займається з моменту відсторонення розповів блогер Олександр Петрик на своєму YouTube-каналі.

Чим постійно займається Мудрик

За інформацією від Петрика, Мудрик після отримання відсторонення постійно грає в комп'ютерну гру CS2. У серпні був лише один день, коли Михайло не грав у гру на платформі FACEIT.

За рівнем навичок Мудрик поступається захиснику "ПСЖ" Іллі Забарному або професійним кіберспортсменам, але його рівень дуже високий.

Найбільш улюбленою зброєю Мудрика є снайперська гвинтівка, з якої він зробив понад 30% убивств у грі.

Цікаво, що найчастіше Мудрик грає з голкіпером "Бенфіки" Анатолієм Трубіним. Серед тих, з ким грав Михайло, також був Олександр Зінченко.

