Костюк встановила рекорд України на US Open-2025

Українська тенісистка Марта Костюк єдиною з українок не провалила US Open. При цьому, вона продовжує змагатися в одиночному та парному розряді і вийшла в 1/8 фіналу.

Цей виступ включив Костюк в історію українського спорту, повідомило "Суспільне".

Костюк встановила рекорд

Марта стала першою представницею України, яка одночасно дійшла до 1/8 фіналу US Open-2025 у двох розрядах — одиночному та парному. Вона встановила національний рекорд на "мейджорах".

Цей унікальний для України результат був в третьому колі парного розряду, де вона разом з Еленою Габріелою Русе з Румунії з рахунком 6:3, 6:2 обіграли німкеню Лауру Зігемунд та бразилійку Беатріс Хаддад Майю з Бразилії.

В одиночних змаганнях вона в третьому колі виграла у Діан Паррі. В 1/8 фіналу українка зіграє проти чешки Кароліни Мухової, яка є 13-ю ракеткою світу. Матч має початися 1 вересня об 18:00 за київським часом.

