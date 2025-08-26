Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк єдиною з українок пробилася в друге коло US Open

Костюк єдиною з українок пробилася в друге коло US Open

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 21:06
Марта Костюк перемогла Бултер і вийшла у друге коло US Open 2025
Марта Костюк. Фото: Reuters

У першому колі US Open-2025 стартувала остання представниця України Марта Костюк. Раніше Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева програли у своїй першій грі.

Костюк, яка є 28-м номером рейтингу WTA, зустрілась з 48-ю ракеткою світу британкою Кеті Бултер, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Костюк врятувала турнір для українського тенісу

Костюк завершила свій матч перемогою з рахунком 6:4, 6:4.

Костюк та Бултер раніше зустрічалися в березні 2024 року на турнірі в Сан-Дієго і тоді британка перемогла в трьох сетах. Для Марти це був реванш, де вона стояла ще й за честь всієї України, оскільки інші дівчата програли в першому колі.

Матч українки та британки тривав 1 годину і 38 хвилин, за які Марта подала дев'ять ейсів, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала чотири із дев'яти брейк-пойнтів.

Бултер за матч ейсів не робила, допустила вісім подвійних помилок та реалізувала два із десяти брейків.

У наступному раунді Костюк чекає поєдинок проти турецької тенісистки Зейнеп Сонмез. З туркенею українка грала у лютому цього року на турнірі в Катарі та перемогла у ньому в двох сетах.

Нагадаємо, раніше український абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик опинився на високому місці в рейтингу найбагатших спортсменів світу.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко заявлені на фінал Діамантової ліги в Цюриху.

Теніс Турніри Великого шлему Марта Костюк українські тенісисти US Open
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації