Марта Костюк перемогла Бултер і вийшла у друге коло US Open 2025

У першому колі US Open-2025 стартувала остання представниця України Марта Костюк. Раніше Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева програли у своїй першій грі.

Костюк, яка є 28-м номером рейтингу WTA, зустрілась з 48-ю ракеткою світу британкою Кеті Бултер, повідомив портал Новини.LIVE.

Костюк врятувала турнір для українського тенісу

Костюк завершила свій матч перемогою з рахунком 6:4, 6:4.

Костюк та Бултер раніше зустрічалися в березні 2024 року на турнірі в Сан-Дієго і тоді британка перемогла в трьох сетах. Для Марти це був реванш, де вона стояла ще й за честь всієї України, оскільки інші дівчата програли в першому колі.

Матч українки та британки тривав 1 годину і 38 хвилин, за які Марта подала дев'ять ейсів, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала чотири із дев'яти брейк-пойнтів.

Бултер за матч ейсів не робила, допустила вісім подвійних помилок та реалізувала два із десяти брейків.

У наступному раунді Костюк чекає поєдинок проти турецької тенісистки Зейнеп Сонмез. З туркенею українка грала у лютому цього року на турнірі в Катарі та перемогла у ньому в двох сетах.

