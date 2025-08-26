Видео
Костюк единственной из украинок пробилась во второй круг US Open

Костюк единственной из украинок пробилась во второй круг US Open

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 21:06
Марта Костюк победила Бултер и вышла во второй круг US Open 2025
Марта Костюк. Фото: Reuters

В первом круге US Open-2025 стартовала последняя представительница Украины Марта Костюк. Ранее Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева проиграли в своей первой игре.

Костюк, которая является 28-м номером рейтинга WTA, встретилась с 48-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Костюк спасла турнир для украинского тенниса

Костюк завершила свой матч победой со счетом 6:4, 6:4.

Костюк и Бултер ранее встречались в марте 2024 года на турнире в Сан-Диего и тогда британка победила в трех сетах. Для Марты это был реванш, где она стояла еще и за честь всей Украины, поскольку другие девушки проиграли в первом круге.

Матч украинки и британки длился 1 час и 38 минут, за которые Марта подала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Бултер за матч эйсов не делала, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два из десяти брейков.

В следующем раунде Костюк предстоит поединок против турецкой теннисистки Зейнеп Сонмез. С турчанкой украинка играла в феврале этого года на турнире в Катаре и победила в нем в двух сетах.

Напомним, ранее украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик оказался на высоком месте в рейтинге самых богатых спортсменов мира.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко заявлены на финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Автор:
Андрей Дорошенко
