Главная Спорт Ястремская проиграла на старте US Open

Ястремская проиграла на старте US Open

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 21:56
Ястремская уступила Павлюченковой в драматическом матче на US Open
Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

На Открытом чемпионате США по теннису стартовала одесситка Даяна Ястремская. Третья ракетка Украины встретилась с "нейтральной" опытной соперницей Анастасией Павлюченковой.

Матч длился три сета, два из которых завершились на тай-брейках, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Даяна Ястремская — Анастасия Павлюченкова

Ястремская и Павлюченкова во второй раз играли друг с другом. Первая их встреча была в сентябре 2019 года в японской Осаке, где Павлюченкова победила в двух сетах.

Новый матч, который прошел на US Open, длился 2 часа 41 минуту и завершился победой Павлюченковой со счетом 6:7, 7:6, 6:4.

Даяна Ястремская
Анастасия Павлюченкова. Фото: x.com/z_kortu

За матч Ястремская подала 12 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала один из трех брейков.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала два из трех брейк-пойнтов.

Также в первом круге US Open украинка Юлия Стародубцева проиграла "нейтральной" теннисистке Анне Блинковой со счетом 3:6, 1:6.

Напомним, Александр Усик и Дарья Белодед сыграли благотворительный матч для бригады Нацгвардии "Хартия".

Василий Ломаченко впервые за долгое время появится на публике - это произойдет не в Украине.

Даяна Ястремская Теннис Турниры Большого Шлема украинские теннисисты US Open
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
