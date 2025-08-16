Украинец Аллахвердиев нокаутировал Мура и стал чемпионом LFA

Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев. Фото: instagram.com/lfafighting

В Южной Дакоте, США прошел турнир промоушена LFA. В одном из главных боев выступил представитель Украины Давид Аллахвердиев.

Давид дрался с канадцем Джоном Муром за вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе, сообщил портал Новини.LIVE.

Давид Аллахвердиев. Фото: instagram.com/lfafighting

Чемпион сразу попросился в UFC

Аллахвердиев несмотря на длительный простой без боев в клетке, который длился с мая 2024 года, вернулся и чуть больше чем за минуту нокаутировал Мура.

После поединка Давид, который является выходцем из боевого самбо, попросился подписать его в UFC.

Интересно, что Аллахвердиев является парнем третьей ракетки Украины по теннису Даяны Ястремской.

Отметим, что Ястремская посетила поединок и после матча взяла у него комментарий, в котором тот обратился к президенту UFC Дэйне Уайту.

Аллахвердиев сейчас имеет семь побед без единого поражения в ММА.

