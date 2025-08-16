Видео
Украинец стал чемпионом лиги ММА — он еще и парень Ястремской

Украинец стал чемпионом лиги ММА — он еще и парень Ястремской

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:01
Украинец Аллахвердиев нокаутировал Мура и стал чемпионом LFA
Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев. Фото: instagram.com/lfafighting

В Южной Дакоте, США прошел турнир промоушена LFA. В одном из главных боев выступил представитель Украины Давид Аллахвердиев.

Давид дрался с канадцем Джоном Муром за вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе, сообщил портал Новини.LIVE.

Давид Аллахвердиев
Давид Аллахвердиев. Фото: instagram.com/lfafighting

Чемпион сразу попросился в UFC

Аллахвердиев несмотря на длительный простой без боев в клетке, который длился с мая 2024 года, вернулся и чуть больше чем за минуту нокаутировал Мура.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LFA (@lfafighting)

После поединка Давид, который является выходцем из боевого самбо, попросился подписать его в UFC.

Интересно, что Аллахвердиев является парнем третьей ракетки Украины по теннису Даяны Ястремской.

Отметим, что Ястремская посетила поединок и после матча взяла у него комментарий, в котором тот обратился к президенту UFC Дэйне Уайту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LFA (@lfafighting)

Аллахвердиев сейчас имеет семь побед без единого поражения в ММА.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Польше украинка Ярослава Магучих была сильнейшей в секторе прыжков в высоту.

Киевское "Динамо" может купить игрока из испанского "Хетафе".

В Германии из-за известной спортсменки начали подозревать в экстремизме.

