Украинец Аллахвердиев нокаутировал Мура и стал чемпионом LFA

Украинец стал чемпионом лиги ММА — он еще и парень Ястремской
В Южной Дакоте, США прошел турнир промоушена LFA. В одном из главных боев выступил представитель Украины Давид Аллахвердиев.
Давид дрался с канадцем Джоном Муром за вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе, сообщил портал Новини.LIVE.
Чемпион сразу попросился в UFC
Аллахвердиев несмотря на длительный простой без боев в клетке, который длился с мая 2024 года, вернулся и чуть больше чем за минуту нокаутировал Мура.
После поединка Давид, который является выходцем из боевого самбо, попросился подписать его в UFC.
Интересно, что Аллахвердиев является парнем третьей ракетки Украины по теннису Даяны Ястремской.
Отметим, что Ястремская посетила поединок и после матча взяла у него комментарий, в котором тот обратился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Аллахвердиев сейчас имеет семь побед без единого поражения в ММА.
Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Польше украинка Ярослава Магучих была сильнейшей в секторе прыжков в высоту.
Киевское "Динамо" может купить игрока из испанского "Хетафе".
В Германии из-за известной спортсменки начали подозревать в экстремизме.
Читайте Новини.LIVE!