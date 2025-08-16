Відео
Українець став чемпіоном ліги ММА — він ще й коханий Ястремської

Українець став чемпіоном ліги ММА — він ще й коханий Ястремської

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 15:01
Українець Аллахвердієв нокаутував Мура та став чемпіоном LFA
Даяна Ястремська та Давид Аллахвердієв. Фото: instagram.com/lfafighting

У Південній Дакоті, США, пройшов турнір промоушену LFA. В одному з головних боїв виступив представник України Давид Аллахвердієв.

Давид бився з канадцем Джоном Муром за вакантний титул чемпіона LFA в середній вазі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Давид Аллахвердиев
Давид Аллахвердієв. Фото: instagram.com/lfafighting

Чемпіон відразу попросився в UFC

Аллахвердієв, попри тривалий простій без боїв у клітці, який тривав з травня 2024 року, повернувся та трохи більше ніж за хвилину нокаутував Мура.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LFA (@lfafighting)

Після поєдинку Давид, який є вихідцем з бойового самбо, попросився підписати його в UFC.

Цікаво, що Аллахвердієв є хлопцем третьої ракетки України з тенісу Даяни Ястремської.

Зазначимо, що Ястремська відвідала поєдинок та після матчу взяла у нього коментар, в якому той звернувся до президента UFC Дейни Вайта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LFA (@lfafighting)

Аллахвердієв наразі має сім перемог без жодної поразки в ММА.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
