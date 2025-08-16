Українець Аллахвердієв нокаутував Мура та став чемпіоном LFA

Українець став чемпіоном ліги ММА — він ще й коханий Ястремської
У Південній Дакоті, США, пройшов турнір промоушену LFA. В одному з головних боїв виступив представник України Давид Аллахвердієв.
Давид бився з канадцем Джоном Муром за вакантний титул чемпіона LFA в середній вазі, повідомив портал Новини.LIVE.
Чемпіон відразу попросився в UFC
Аллахвердієв, попри тривалий простій без боїв у клітці, який тривав з травня 2024 року, повернувся та трохи більше ніж за хвилину нокаутував Мура.
Після поєдинку Давид, який є вихідцем з бойового самбо, попросився підписати його в UFC.
Цікаво, що Аллахвердієв є хлопцем третьої ракетки України з тенісу Даяни Ястремської.
Зазначимо, що Ястремська відвідала поєдинок та після матчу взяла у нього коментар, в якому той звернувся до президента UFC Дейни Вайта.
Аллахвердієв наразі має сім перемог без жодної поразки в ММА.
