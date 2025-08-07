Бій Усика з Джейком Полом — названо терміни та умови

Навіщо команді Усика бій із Джейком Полом та коли він пройде
Чемпіон світу Олександр Усик може втратити один із поясів. В оточенні українця підтвердили бій із блогером та бійцем Джейком Полом.
Саме в цьому поєдинку зацікавлений Усик, повідомляє Seconds Out.
За інформацією, яку озвучив директор команди українця Сергій Лапін, переговори з командою Джейка Пола йдуть активно. Найімовірнішим форматом бачиться бій за правилами ММА, і в разі успішного узгодження умов зустріч може відбутися на початку 2026 року.
Деталі про новий бій Усика
Однак український чемпіон не хоче втрачати пояс за версією WBO. Уже восени 2025 року може відбутися поєдинок Олександра Усика з Джозефом Паркером. Протистояння розглядається як наступний реальний крок у кар'єрі абсолютного чемпіона.
Ідея сутички з Джейком Полом опинилася на порядку денному радше як комерційна та іміджева частина спорту. У команді українця визнають інтерес публіки до такої події, проте визнають та ризики — формат, правила, потенційний резонанс. Усе залежатиме від умов та готовності сторін іти на компроміси.
