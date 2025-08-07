Бій Усика з Джейком Полом — названо терміни та умови

Олександр Усик під час пресконференції. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпіон світу Олександр Усик може втратити один із поясів. В оточенні українця підтвердили бій із блогером та бійцем Джейком Полом.

Саме в цьому поєдинку зацікавлений Усик, повідомляє Seconds Out.

За інформацією, яку озвучив директор команди українця Сергій Лапін, переговори з командою Джейка Пола йдуть активно. Найімовірнішим форматом бачиться бій за правилами ММА, і в разі успішного узгодження умов зустріч може відбутися на початку 2026 року.

Битва поглядів Джейка Пола та Олександра Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Деталі про новий бій Усика

Однак український чемпіон не хоче втрачати пояс за версією WBO. Уже восени 2025 року може відбутися поєдинок Олександра Усика з Джозефом Паркером. Протистояння розглядається як наступний реальний крок у кар'єрі абсолютного чемпіона.

Американський шоумен Джейк Пол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ідея сутички з Джейком Полом опинилася на порядку денному радше як комерційна та іміджева частина спорту. У команді українця визнають інтерес публіки до такої події, проте визнають та ризики — формат, правила, потенційний резонанс. Усе залежатиме від умов та готовності сторін іти на компроміси.

