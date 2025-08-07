Видео
Зачем команде Усика бой с Джейком Полом и когда он пройдет

Зачем команде Усика бой с Джейком Полом и когда он пройдет

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 17:47
Бой Усика с Джейком Полом — названы сроки и условия
Александр Усик во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпион мира Александр Усик может потерять один из поясов. В окружении украинца подтвердили бой с блогером и бойцом Джейком Полом. 

Именно в этом поединке заинтересован Усик, сообщает Seconds Out.

Читайте также:

По информации, которую озвучил директор команды украинца Сергей Лапин, переговоры с командой Джейка Пола идут активно. Наиболее вероятным форматом видится бой по правилам ММА, и в случае успешного согласования условий встреча может состояться в начале 2026 года. 

Джейк Пол
Битва взглядов Джейка Пола и Александра Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Детали о новом бое Усика

Однако украинский чемпион не хочет терять пояс по версии WBO. Уже осенью 2025 года может произойти поединок Александра Усика с Джозефом Паркером. Противостояние рассматривается как следующий реальный шаг в карьере абсолютного чемпиона. 

Джейк Пол
Американский шоумен Джейк Пол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge 

Идея схватки с Джейком Полом оказалась на повестке скорее как коммерческая и имиджевая часть спорта. В команде украинца признают интерес публики к такому событию, однако признают и риски — формат, правила, потенциальный резонанс. Все будет зависеть от условий и готовности сторон идти на компромиссы.

Напомним, ранее стали известны детали будущего противостояния Александра Усика с новозеландцем Джозефом Паркером. 

Скандальный боксер рассказал, как необходимо бороться с Усиком, чтобы гарантированно одержать победу над украинцем. 

Тренер Даниэля Дюбуа заговорил о позоре во время реванша британского боксера с Александром Усиком. 

спорт Александр Усик бокс Джейк Пол Джозеф Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
