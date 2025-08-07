Бой Усика с Джейком Полом — названы сроки и условия

Александр Усик во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпион мира Александр Усик может потерять один из поясов. В окружении украинца подтвердили бой с блогером и бойцом Джейком Полом.

Именно в этом поединке заинтересован Усик, сообщает Seconds Out.

По информации, которую озвучил директор команды украинца Сергей Лапин, переговоры с командой Джейка Пола идут активно. Наиболее вероятным форматом видится бой по правилам ММА, и в случае успешного согласования условий встреча может состояться в начале 2026 года.

Битва взглядов Джейка Пола и Александра Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Детали о новом бое Усика

Однако украинский чемпион не хочет терять пояс по версии WBO. Уже осенью 2025 года может произойти поединок Александра Усика с Джозефом Паркером. Противостояние рассматривается как следующий реальный шаг в карьере абсолютного чемпиона.

Американский шоумен Джейк Пол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Идея схватки с Джейком Полом оказалась на повестке скорее как коммерческая и имиджевая часть спорта. В команде украинца признают интерес публики к такому событию, однако признают и риски — формат, правила, потенциальный резонанс. Все будет зависеть от условий и готовности сторон идти на компромиссы.

