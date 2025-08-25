Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ястремська програла на старті US Open

Ястремська програла на старті US Open

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 21:56
Ястремська поступилася Павлюченковій у драматичному матчі на US Open
Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу стартувала одеситка Даяна Ястремська. Третя ракетка України зустрілася з "нейтральною" досвідченою суперницею Анастасією Павлюченковою.

Матч тривав три сети, два з яких завершились на тай-брейках, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Даяна Ятремська — Анастасія Павлюченкова

Ястремська та Павлюченкова вдруге грали один з одним. Перша їх зустріч була у вересні 2019 року в японській Осаці, де Павлюченкова перемогла в двох сетах.

Новий матч, який пройшов на US Open, тривав 2 години 41 хвилину та завершився перемогою Павлюченкової з рахунком 6:7, 7:6, 6:4.

Даяна Ястремская
Анастасія Павлюченкова. Фото: x.com/z_kortu

За матч Ястремська подала 12 ейсів, допустила 11 подвійних помилок та реалізувала один із трьох брейків.

Павлюченкова тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та використав два з трьох брейк-пойнтів.

Також в першому кругові US Open українка Юлія Стародубцева програла "нейтральній" тенісистці Анні Блінковій з рахунком 3:6, 1:6.

Нагадаємо, Олександр Усик та Дар'я Білодід зіграли благодійний матч для бригади Нацгвардії "Хартія".

Василь Ломаченко вперше за довгий час з'явиться на публіці — це відбудеться не в Україні.

Даяна Ястремська Теніс Турніри Великого шлему українські тенісисти US Open
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації