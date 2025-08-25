Ястремська поступилася Павлюченковій у драматичному матчі на US Open

Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу стартувала одеситка Даяна Ястремська. Третя ракетка України зустрілася з "нейтральною" досвідченою суперницею Анастасією Павлюченковою.

Матч тривав три сети, два з яких завершились на тай-брейках, повідомив портал Новини.LIVE.

Даяна Ятремська — Анастасія Павлюченкова

Ястремська та Павлюченкова вдруге грали один з одним. Перша їх зустріч була у вересні 2019 року в японській Осаці, де Павлюченкова перемогла в двох сетах.

Новий матч, який пройшов на US Open, тривав 2 години 41 хвилину та завершився перемогою Павлюченкової з рахунком 6:7, 7:6, 6:4.

Анастасія Павлюченкова. Фото: x.com/z_kortu

За матч Ястремська подала 12 ейсів, допустила 11 подвійних помилок та реалізувала один із трьох брейків.

Павлюченкова тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та використав два з трьох брейк-пойнтів.

Також в першому кругові US Open українка Юлія Стародубцева програла "нейтральній" тенісистці Анні Блінковій з рахунком 3:6, 1:6.

