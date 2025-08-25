Ястремська поступилася Павлюченковій у драматичному матчі на US Open

Ястремська програла на старті US Open
На Відкритому чемпіонаті США з тенісу стартувала одеситка Даяна Ястремська. Третя ракетка України зустрілася з "нейтральною" досвідченою суперницею Анастасією Павлюченковою.
Матч тривав три сети, два з яких завершились на тай-брейках, повідомив портал Новини.LIVE.
Даяна Ятремська — Анастасія Павлюченкова
Ястремська та Павлюченкова вдруге грали один з одним. Перша їх зустріч була у вересні 2019 року в японській Осаці, де Павлюченкова перемогла в двох сетах.
Новий матч, який пройшов на US Open, тривав 2 години 41 хвилину та завершився перемогою Павлюченкової з рахунком 6:7, 7:6, 6:4.
За матч Ястремська подала 12 ейсів, допустила 11 подвійних помилок та реалізувала один із трьох брейків.
Павлюченкова тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та використав два з трьох брейк-пойнтів.
Також в першому кругові US Open українка Юлія Стародубцева програла "нейтральній" тенісистці Анні Блінковій з рахунком 3:6, 1:6.
Нагадаємо, Олександр Усик та Дар'я Білодід зіграли благодійний матч для бригади Нацгвардії "Хартія".
Василь Ломаченко вперше за довгий час з'явиться на публіці — це відбудеться не в Україні.
Читайте Новини.LIVE!