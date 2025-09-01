Костюк установила рекорд Украины на US Open-2025

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк единственной из украинок не провалила US Open. При этом, она продолжает соревноваться в одиночном и парном разряде и вышла в 1/8 финала.

Это выступление включило Костюк в историю украинского спорта, сообщило "Суспільне".

Костюк установила рекорд

Марта стала первой представительницей Украины, которая одновременно дошла до 1/8 финала US Open-2025 в двух разрядах — одиночном и парном. Она установила национальный рекорд на "мэйджорах".

Этот уникальный для Украины результат добыли в третьем круге парного разряда, где она вместе с Еленой Габриэлой Русе из Румынии со счетом 6:3, 6:2 обыграли немку Лауру Зигемунд и бразильянку Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

В одиночных соревнованиях она в третьем круге выиграла у Диан Парри. В 1/8 финала украинка сыграет против чешки Каролины Муховой, которая является 13-й ракеткой мира. Матч должен начаться 1 сентября в 18:00 по киевскому времени.

