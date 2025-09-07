Відео
Головна Спорт Шахтар збирається подати до суду через Мудрика

Шахтар збирається подати до суду через Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 09:40
Шахтар планує подати позов проти УАФ на 30 млн євро
Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик досі не отримав офіційного вердикту за провалений допінг тест. Наразі йдуть консультації адвокатів футболіста з контролюючими органами.

Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що в справі Мудрика однією із зацікавлених сторін став донецький "Шахтар", який продав футболіста в "Челсі".

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Чого хоче "Шахтар"

Бурбас стверджує, що донецький "Шахтар" наразі займається підготовкою судового позову проти Української асоціації футболу (УАФ).

Раніше була інформація, що допінг Михайло отримав у таборі збірної України. Якщо це доведуть, то "гірники" позиватимуться. Звернення стосуватиметься дискваліфікації, через яку клуб додатково не отримає 30 млн євро бонусу.

Раніше інше джерела стверджували, що позов проти УАФ також готує "Челсі", який поніс через цю ситуацію ще більші втрати, оскільки заплатив за Мудрика 70 млн євро.

За свою кар’єру в "Челсі" Мудрик в 73 матчах забив 10 голів та зробив 11 асистів.

Нагадаємо, київське "Динамо" потужно підсилило житомирське "Полісся".

Український боксер Олександр Усик показав, що він є люблячим батьком.

футбол ФК Шахтар Михайло Мудрик Челсі допінг українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
