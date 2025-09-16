Відео
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Спорт УАФ вперше перервала мовчання у справі Мудрика

УАФ вперше перервала мовчання у справі Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:12
УАФ вперше прокоментувала допінгову справу Михайла Мудрика
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Допінгова справа українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика триває з листопада минулого року. Однак, в УАФ раніше нічого не командували, хоча вважається, що заборонений препарат потрапив в організм футболіста, коли він був у складі збірної.

УАФ вперше прокоментувала справу Мудрика на запит BBC.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Англійська футбольна асоціація (FA) раніше висунула Мудрику офіційні звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Проба "Б" українця також дала позитивний результат на заборонену речовину — мельдоній. Якщо вина буде доведена, Мудрику загрожує дискваліфікація від двої до чотирьох років.

Що в УАФ думають про справу Мудрика

Журналісти звернулися до УАФ за коментарями. У організації відповіли, що вони не є стороною справи та не отримували запитів від WADA чи FA.

Наразі в УАФ контактують з юристами Мудрика, надаючи інформацію. При цьому, вони наголосили, що жоден співробітник, лікар чи тренер не залучені. Після цього вони обмежилися заявою про угоду про нерозголошення.

Наразі в ЗМІ повідомляються, що адвокатам гравця вдалося домогтися, щоб Олександра не дискваліфікували на чотири роки. Михайло, ймовірно, пропустить два роки.

Після рішення про відсторонення Мудрик з листопада весь час грає в комп’ютерні ігри. Раніше його також позбавили права водити автомобіль.

Нагадаємо, раніше екстренер збірної України Мирон Маркевич назвав унікального молодого футболіста з національної команди.

Відомий топовий експерт запропонував нового тренера для збірної України з футболу.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
