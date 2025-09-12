Ники Николь подтвердила роман с Ламином Ямалом

Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинская певица Ники Николь, как казалось, ушла от звезды "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямала. Однако, девушка опровергла эту информацию.

При этом, Ники впервые высказалась об отношениях с Ямалем, передает Marca.

Ламин Ямал и Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Что девушка Ямала думает об их отношениях

По словам Николь, она очень влюблена, счастлива и довольна своими чувствами. На прямой вопрос журналистов о Ламине она эмоционально подтвердила роман.

Певица рассказала, что научилась говорить "t'estimo" — "я люблю тебя" на каталонском. В этом ей помогли советы Ламина и певицы Розалии.

Ники также отметила, что от любви ждет наслаждения, искренности и привязанности.

Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Друг Ямала и партнер по сборной Испании, футболист "Атлетика" Нико Уильямс подтвердил, что Ямал сейчас влюблен, но не стал называть имя девушки.

Отметим, что это уже третий за последний год подтвержденный роман Ямала. Был еще один неподтвержденный со звездой для контента для совершеннолетних, но футболист все опровергал.

Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

