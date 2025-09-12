Відео
Головна Спорт Аргентинська зірка розповіла, чи справді пішла від Ламіна Ямала

Аргентинська зірка розповіла, чи справді пішла від Ламіна Ямала

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:10
Нікі Ніколь підтвердила роман з Ламіном Ямалом
Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинська співачка Нікі Ніколь, як здавалося, пішла від зірки "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямала. Однак дівчина спростувала цю інформацію.

Натомість Нікі вперше висловилась про стосунки з Ямалем, передає Marca.

Читайте також:
Девушка Ламина Ямала
Ламін Ямал та Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Що дівчина Ямала думає про їхны стосунки

За словами Ніколь, вона дуже закохана, щаслива та задоволена своїми почуттями. На пряме запитання журналістів про Ламіна вона емоційно підтвердила роман.

Співачка розповіла, що навчилася говорити t'estimo — "я кохаю тебе" каталонською. В цьому їй допомогли поради Ламіна та співачки Розалії.

Нікі також зазначила, що від кохання чекає насолоди, щирості і прихильності.

Девушка Ламина Ямала
Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Друг Ямала та партнер по збірній Іспанії, футболіст "Атлетика" Ніко Вільямс підтвердив, що Ямал наразі закоханий, але не став називати ім'я дівчини.

Зазначимо, що це вже третій за останній рік підтверджений роман Ямала. Був ще один непідтверджений із зіркою для контенту для повнолітніх, але футболіст все спростовував.

Девушка Ламина Ямала
Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Нагадаємо, відома українка побувала на вечірці дружини зірки іспанської "Барселони".

Також раніше "Барселона" перемогла на чемпіонаті світу завдяки українському 15-річному футболісту.

футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу дружини футболістів Ламін Ямал
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
