Нікі Ніколь підтвердила роман з Ламіном Ямалом

Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Аргентинська співачка Нікі Ніколь, як здавалося, пішла від зірки "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямала. Однак дівчина спростувала цю інформацію.

Натомість Нікі вперше висловилась про стосунки з Ямалем, передає Marca.

Що дівчина Ямала думає про їхны стосунки

За словами Ніколь, вона дуже закохана, щаслива та задоволена своїми почуттями. На пряме запитання журналістів про Ламіна вона емоційно підтвердила роман.

Співачка розповіла, що навчилася говорити t'estimo — "я кохаю тебе" каталонською. В цьому їй допомогли поради Ламіна та співачки Розалії.

Нікі також зазначила, що від кохання чекає насолоди, щирості і прихильності.

Друг Ямала та партнер по збірній Іспанії, футболіст "Атлетика" Ніко Вільямс підтвердив, що Ямал наразі закоханий, але не став називати ім'я дівчини.

Зазначимо, що це вже третій за останній рік підтверджений роман Ямала. Був ще один непідтверджений із зіркою для контенту для повнолітніх, але футболіст все спростовував.

