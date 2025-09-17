Відео
Ямал з'явився оголеним на знімку разом зі своєю дівчиною

Ямал з'явився оголеним на знімку разом зі своєю дівчиною

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 08:37
Ламін Ямал поділився романтичним напівоголеним фото з дівчиною Нікі Ніколь
Ламін Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Зірка "Барселони" Ламін Ямал наразі відпочиває, оскільки отримав травму паху в матчі збірної Іспанії. Однак, він не спокіно проводить перерву, оскільки його ваблять вечірки.

Також Ямал активно проводить час зі своєю дівчиною Нікі Ніколь, знімок з якою він опублікував у Instagram.

Читайте також:
Ламин Ямал
Ламін Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Ямал відпочив зі своєю дівчиною

Травмований футболіст поділився особистими фото та відео з останніх днів. В основному він публікуває футбольний контент, але, ймовірно, кілька днів провів без тренувань, і акцент був на приватному житті.

Ламін показав свої розкішні аксесуари, вечірку та романтичні кадри з дівчиною.

Особливе місце в пості посіло фото з аргентинською реперкою Нікі Ніколь, яка на сім років старша за зірку. Раніше пара офіційно підтвердила стосунки, а на знімку вони напівоголені. Сподіваємося, ці зустрічі не завадять його відновленню.

Ламин Ямал
Ламін Ямал та Нікі Ніколь. Фото: instagram.com/lamineyamal

Раніше стало відомо, що Ніколь залишилась з Ямалем. При цьому, в ЗМІ розповсюджували інформацію, що вона пішла до іншого хлопця.

Нагадаємо, колишнього воротаря українських грандів затримали при спробі покинути Україну.

В Українській асоціації футболу вперше висловились про допінгову праву Михайла Мудрика.

футбол соцмережі Барселона дружини футболістів Ламін Ямал
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
