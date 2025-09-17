Фрідман розповів, який вигляд має Дніпро-Арена, яку хочуть продати

Панорамний вид стадіону "Дніпро-Арена". Фото: кадр із відео

Колишній комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман прокоментував чутки щодо майбутнього клубу та його можливих доходів.

Приводом стала інформація про інтерес "Манчестер Юнайтед" до українського півзахисника Єгора Ярмолюка, права на якого частково зберігає "Брентфорд", повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

У разі продажу футболіста "Дніпро-1" міг би розраховувати на 20% від перепродажу. Однак, як уточнив Фрідман, клуб фактично припинив роботу: офіс спорожнів, а бухгалтер та директор залишили свої посади ще влітку.

"Дніпро-Арена" під час матчу з уболівальниками. Фото: Instagram

Крім цього, на порядку денному знову опинилося питання про продаж "Дніпро-Арени" та клубної бази. Ці об'єкти вже виставляли на торги, але поки так і не знайшли нового власника. Майбутнє головних спортивних активів міста залишається невизначеним.

Майбутнє "Дніпро-Арени"

Окремо Фрідман зазначив, що у "ПриватБанку", якому передано активи, немає можливості утримувати такі великі об'єкти. Стадіон потребує значних вкладень, а його поточний стан, на думку колишнього директора, залишає бажати кращого. Фрідман наголосив, що доля майна безпосередньо залежить від готовності інвесторів вкладатися в інфраструктуру.

"Клубу більше немає, рахунки закрито. Гроші за Ярмолюка точно не надійдуть. Що стосується "Дніпро-Арени", вона потребує серйозних інвестицій. Поки немає охочих, ситуація не зміниться", — пояснив Фрідман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто став ініціатором продажу "Дніпро-Арени", і яких додаткових активів планує позбутися правовласник.

