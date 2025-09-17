Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Спорт Майбутнє Дніпро-Арени залишається під питанням — про що йдеться

Майбутнє Дніпро-Арени залишається під питанням — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:03
Фрідман розповів, який вигляд має Дніпро-Арена, яку хочуть продати
Панорамний вид стадіону "Дніпро-Арена". Фото: кадр із відео

Колишній комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман прокоментував чутки щодо майбутнього клубу та його можливих доходів.

Приводом стала інформація про інтерес "Манчестер Юнайтед" до українського півзахисника Єгора Ярмолюка, права на якого частково зберігає "Брентфорд", повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

Реклама
Читайте також:

У разі продажу футболіста "Дніпро-1" міг би розраховувати на 20% від перепродажу. Однак, як уточнив Фрідман, клуб фактично припинив роботу: офіс спорожнів, а бухгалтер та директор залишили свої посади ще влітку.

Днепр-Арена
"Дніпро-Арена" під час матчу з уболівальниками. Фото: Instagram

Крім цього, на порядку денному знову опинилося питання про продаж "Дніпро-Арени" та клубної бази. Ці об'єкти вже виставляли на торги, але поки так і не знайшли нового власника. Майбутнє головних спортивних активів міста залишається невизначеним.

Майбутнє "Дніпро-Арени"

Окремо Фрідман зазначив, що у "ПриватБанку", якому передано активи, немає можливості утримувати такі великі об'єкти. Стадіон потребує значних вкладень, а його поточний стан, на думку колишнього директора, залишає бажати кращого. Фрідман наголосив, що доля майна безпосередньо залежить від готовності інвесторів вкладатися в інфраструктуру.

"Клубу більше немає, рахунки закрито. Гроші за Ярмолюка точно не надійдуть. Що стосується "Дніпро-Арени", вона потребує серйозних інвестицій. Поки немає охочих, ситуація не зміниться", — пояснив Фрідман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто став ініціатором продажу "Дніпро-Арени", і яких додаткових активів планує позбутися правовласник.

У європейському футболі розвивається скандал, у центрі якого через скандальну фотосесію опинився Ламін Ямаль.

спорт футбол Дніпро Дніпро-1 Єгор Ярмолюк В'ячеслав Фрідман
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації