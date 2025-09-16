ПриватБанк продає стадіон Дніпро-Арена — відома вартість

Футбольний стадіон "Дніпро-Арена". Фото: УНІАН

ПриватБанк оголосив про намір виставити на продаж один із найбільших спортивних об'єктів міста Дніпро. Наприкінці вересня через систему Prozorro буде реалізовано футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу клубу.

Про деталі майбутньої угоди повідомив Telegram-канал "PrivatBank Insider".

У банку наголосили, що продаж відбудеться в межах затвердженої стратегії зі зниження обсягів нерухомості, переданої на баланс після націоналізації. Політика прозорості та відкритих торгів залишається ключовим принципом, тому торги будуть проводитися публічно.

Каси стадіону "Дніпро-Арена". Фото: УНІАН

"Дніпро-Арена" була відкрита 2008 року і вміщує понад 31 тисячу глядачів. Стадіон оснащений сучасним полем із системою підігріву та автоматичного поливу, окремими залами для тренувань, VIP-ложами та ресторанами. Він відповідає європейським стандартам та регулярно приймав матчі національного рівня.

Продаж тренувальної бази

Футбольна база розташована в Придніпровську і була реконструйована 2010 року. На її території розташовані сім полів, критий манеж із трибунами, житлові корпуси для футболістів, медичний центр та басейн. Також передбачено тренажерний зал, сауну, конференц-зали та окреме котеджне містечко для розміщення спортсменів.

Виручені кошти від продажу мають допомогти банку знизити обсяг проблемних активів. Очікується, що інтерес до торгів виявлять як українські, так і зарубіжні інвестори, адже "Дніпро-Арена" та база залишаються унікальними об'єктами спортивної інфраструктури країни.

