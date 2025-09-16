Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ПриватБанк продает Днепр-Арену и футбольную базу

ПриватБанк продает Днепр-Арену и футбольную базу

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:10
ПриватБанк продаёт стадион Днепр-Арена — известна стоимость
Футбольный стадион "Днепр-Арена". Фото: УНИАН

ПриватБанк объявил о намерении выставить на продажу один из крупнейших спортивных объектов города Днепр. В конце сентября через систему Prozorro будет реализован футбольный стадион "Днепр-Арена" и тренировочная база клуба.

О деталях будущей сделки сообщил Telegram-канал "PrivatBank Insider". 

Реклама
Читайте также:

В банке подчеркнули, что продажа пройдет в рамках утвержденной стратегии по снижению объемов недвижимости, переданной на баланс после национализации. Политика прозрачности и открытых торгов остается ключевым принципом, поэтому торги будут проводиться публично. 

Днепр Арена
Кассы стадиона "Днепр-Арена". Фото: УНИАН

"Днепр-Арена" была открыта в 2008 году и вмещает более 31 тысячи зрителей. Стадион оснащен современным полем с системой подогрева и автоматического полива, отдельными залами для тренировок, VIP-ложами и ресторанами. Он соответствует европейским стандартам и регулярно принимал матчи национального уровня.

Продажа тренировочной базы

Футбольная база расположена в Приднепровске и была реконструирована в 2010 году. На ее территории находятся семь полей, крытый манеж с трибунами, жилые корпуса для футболистов, медицинский центр и бассейн. Также предусмотрены тренажерный зал, сауна, конференц-залы и отдельное коттеджный городок для размещения спортсменов.

Вырученные средства от продажи должны помочь банку снизить объем проблемных активов. Ожидается, что интерес к торгам проявят как украинские, так и зарубежные инвесторы, ведь "Днепр-Арена" и база остаются уникальными объектами спортивной инфраструктуры страны. 

Напомним, Мирон Маркевич рассказал, что ждет в будущем одного из лидеров сборной Украины. 

Главе УАФ Андрею Шевченко посоветовали обратить внимание на тренера, который смог бы заменить Сергея Реброва. 

Донецкий "Шахтер" готовит новый крупный трансфер, который оценен в 50 млн евро. 

ПриватБанк спорт футбол Днепр Днепр-1
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации