ПриватБанк продаёт стадион Днепр-Арена — известна стоимость

Футбольный стадион "Днепр-Арена". Фото: УНИАН

ПриватБанк объявил о намерении выставить на продажу один из крупнейших спортивных объектов города Днепр. В конце сентября через систему Prozorro будет реализован футбольный стадион "Днепр-Арена" и тренировочная база клуба.

О деталях будущей сделки сообщил Telegram-канал "PrivatBank Insider".

В банке подчеркнули, что продажа пройдет в рамках утвержденной стратегии по снижению объемов недвижимости, переданной на баланс после национализации. Политика прозрачности и открытых торгов остается ключевым принципом, поэтому торги будут проводиться публично.

Кассы стадиона "Днепр-Арена". Фото: УНИАН

"Днепр-Арена" была открыта в 2008 году и вмещает более 31 тысячи зрителей. Стадион оснащен современным полем с системой подогрева и автоматического полива, отдельными залами для тренировок, VIP-ложами и ресторанами. Он соответствует европейским стандартам и регулярно принимал матчи национального уровня.

Продажа тренировочной базы

Футбольная база расположена в Приднепровске и была реконструирована в 2010 году. На ее территории находятся семь полей, крытый манеж с трибунами, жилые корпуса для футболистов, медицинский центр и бассейн. Также предусмотрены тренажерный зал, сауна, конференц-залы и отдельное коттеджный городок для размещения спортсменов.

Вырученные средства от продажи должны помочь банку снизить объем проблемных активов. Ожидается, что интерес к торгам проявят как украинские, так и зарубежные инвесторы, ведь "Днепр-Арена" и база остаются уникальными объектами спортивной инфраструктуры страны.

