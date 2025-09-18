Видео
Шовковский оценил характер травмы футболиста Динамо

Шовковский оценил характер травмы футболиста Динамо

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 09:09
Шовковский рассказал о травме ключевого игрока Динамо
Александр Шовковский перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" вырвало победу над "Александрией" в 1/16 финала Кубка Украины, выиграв выездной матч со счётом 2:1. Матч проходил под давлением, особенно после того, как "Александрия" начала уверенно. На 35 минуте Владислав Кабаев получил серьезную травму в результате жесткого подката и не вышел на второй тайм.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал игру тяжелой и отметил, что новичкам пришлось адаптироваться к высокому темпу, сообщает пресс-служба клуба. 

Некоторые молодые футболисты проявили себя хорошо, другие сыграли менее уверенно, но вклад всей команды в итоге оказался решающим. Шовковский подчеркнул, что несмотря на неблагоприятные обстоятельства — травму, давление соперника и необходимость сохранять концентрацию — его подопечные смогли собраться и выжать результат. Он обратил внимание на тактические нюансы, смену ритма и моменты, когда игра "Александрии" выглядела опасной. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Шовковский сказал о травме Кабаева

Победа позволила "Динамо" пройти в 1/8 финала Кубка Украины. Тренер отметил, что победа в таких матчах имеет не только турнирное значение, но и морально-психологическое значение для всей команды.

"Кабаев получил болезненное рассечение, и это неприятный момент было, когда он не смог продолжить игру. Мы надеемся, что к следующему матчу он восстановится. Игра дала нам понимание, где надо прибавить, особенно в контроле мяча. Был момент, когда надо было действовать быстрее, и мы смогли сделать это", — заявил Шовковский.

Свой следующий матч "Динамо" проведет уже в понедельник, 22 сентября, тоже против "Александрии", но в рамках УПЛ. 

Напомним, бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о нынешнем состоянии стадиона, на котором играла команда. 

В УАФ впервые нарушили молчание по поводу дисквалификации Михаила Мудрика, который больше полугода не может играть в официальных матчах. 

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Владислав Кабаев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
