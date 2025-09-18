Шовковський розповів про травму ключового гравця Динамо

Шовковський оцінив характер травми футболіста Динамо
Київське "Динамо" вирвало перемогу над "Олександрією" в 1/16 фіналу Кубка України, вигравши виїзний матч із рахунком 2:1. Матч проходив під тиском, особливо після того, як "Олександрія" почала впевнено. На 35 хвилині Владислав Кабаєв зазнав серйозної травми внаслідок жорсткого підкату і не вийшов на другий тайм.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав гру важкою та зазначив, що новачкам довелося адаптуватися до високого темпу, повідомляє пресслужба клубу.
Деякі молоді футболісти проявили себе добре, інші зіграли менш упевнено, але внесок усієї команди зрештою виявився вирішальним. Шовковський наголосив, що попри несприятливі обставини — травму, тиск суперника та необхідність зберігати концентрацію — його підопічні змогли зібратися та витиснути результат. Він звернув увагу на тактичні нюанси, зміну ритму та моменти, коли гра "Олександрії" виглядала небезпечною.
Що Шовковський сказав про травму Кабаєва
Перемога дозволила "Динамо" пройти в 1/8 фіналу Кубка України. Тренер зазначив, що перемога в таких матчах має не тільки турнірне значення, а й морально-психологічне значення для всієї команди.
"Кабаєв отримав болісне розсічення, і це неприємний момент було, коли він не зміг продовжити гру. Ми сподіваємося, що до наступного матчу він відновиться. Гра дала нам розуміння, де треба додати, особливо в контролі м'яча. Був момент, коли треба було діяти швидше, і ми змогли зробити це", — заявив Шовковський.
Свій наступний матч "Динамо" проведе вже в понеділок, 22 вересня, теж проти "Олександрії", але в рамках УПЛ.
