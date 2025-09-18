Шовковський розповів про травму ключового гравця Динамо

Олександр Шовковський перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" вирвало перемогу над "Олександрією" в 1/16 фіналу Кубка України, вигравши виїзний матч із рахунком 2:1. Матч проходив під тиском, особливо після того, як "Олександрія" почала впевнено. На 35 хвилині Владислав Кабаєв зазнав серйозної травми внаслідок жорсткого підкату і не вийшов на другий тайм.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав гру важкою та зазначив, що новачкам довелося адаптуватися до високого темпу, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама

Читайте також:

Деякі молоді футболісти проявили себе добре, інші зіграли менш упевнено, але внесок усієї команди зрештою виявився вирішальним. Шовковський наголосив, що попри несприятливі обставини — травму, тиск суперника та необхідність зберігати концентрацію — його підопічні змогли зібратися та витиснути результат. Він звернув увагу на тактичні нюанси, зміну ритму та моменти, коли гра "Олександрії" виглядала небезпечною.

Владислав Кабаєв у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Шовковський сказав про травму Кабаєва

Перемога дозволила "Динамо" пройти в 1/8 фіналу Кубка України. Тренер зазначив, що перемога в таких матчах має не тільки турнірне значення, а й морально-психологічне значення для всієї команди.

"Кабаєв отримав болісне розсічення, і це неприємний момент було, коли він не зміг продовжити гру. Ми сподіваємося, що до наступного матчу він відновиться. Гра дала нам розуміння, де треба додати, особливо в контролі м'яча. Був момент, коли треба було діяти швидше, і ми змогли зробити це", — заявив Шовковський.

Свій наступний матч "Динамо" проведе вже в понеділок, 22 вересня, теж проти "Олександрії", але в рамках УПЛ.

Нагадаємо, колишній комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман розповів про нинішній стан стадіону, на якому грала команда.

В УАФ уперше порушили мовчання з приводу дискваліфікації Михайла Мудрика, який понад пів року не може грати в офіційних матчах.